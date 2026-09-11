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Kylian Mbappe, "Diktatör Mobutu" Benzetmelerinden Rahatsızlığını Açıkladı: "Farkındalığı Düşük İnsanlar"

Kylian Mbappe, "Diktatör Mobutu" Benzetmelerinden Rahatsızlığını Açıkladı: "Farkındalığı Düşük İnsanlar"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 23:20
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Kylian Mbappé, France Football’a verdiği röportajda uzun süredir sosyal medyada dolaşan “diktatör meme’i” hakkında konuştu. Fransız yıldız, diktatör kıyafetleriyle montajlanan fotoğrafların mizahi yönünü kısmen anlayabildiğini belirtirken, görüntülerde yüzünün kullanıldığı gerçek diktatörlerin yaptıklarının ciddiyetine de dikkat çekti.

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Mbappe sosyal medya akımına karşı karışık duygular beslediğini açıkladı.

Mbappe sosyal medya akımına karşı karışık duygular beslediğini açıkladı.

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı’nın yıldızı Kylian Mbappe, sosyal medyada kendisini askerî üniforma içerisinde diktatör görüntüsünde gösteren paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, uzun süredir dolaşımda olan bu görsellere karşı “karışık duygular” taşıdığını ifade etti.

Yaz aylarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası döneminde yeniden gündeme gelen paylaşımlarda, Mbappe otoriter bir lider olarak tasvir edildi. Sosyal medyada yayılan görseller, Fransız yıldızın yüzünün diktatör figürlerine yerleştirilmesiyle oluşturuldu.

Mbappe bu benzetmelere farklı açılardan baktığını söyledi.

Mbappe bu benzetmelere farklı açılardan baktığını söyledi.

İnternette yayılan bu akımın nasıl başladığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Öne sürülen ihtimallerden biri, Mbappe’nin Paris Saint-Germain döneminde kulüp içerisinde oldukça güçlü bir konuma sahip olduğuna yönelik haberlerin bu paylaşımları tetiklemiş olabileceği yönünde.

Bir diğer iddia ise akımın 2024’te yaşanan kebapçı tartışmasının ardından ortaya çıktığı şeklinde. Bir işletme sahibi, Mbappe’nin ismini izni olmadan bir sandviç tanımında kullanınca Fransız yıldız konuyu yargıya taşımıştı.

Bu yıl düzenlenecek Ballon d’Or öncesinde verdiği röportajda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mbappe, paylaşımların büyük ölçüde mizah amacı taşıdığının farkında olduğunu belirtti. Ancak diktatörlerin geçmişte neden olduğu acıları hatırlatarak, kendisinin bu tür benzetmelere daha farklı bir açıdan baktığını ifade etti.

"İnsanlar farkındalık eksikliği yaşıyor."

"İnsanlar farkındalık eksikliği yaşıyor."

Mbappe, France Football'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Bir yönü komik çünkü bazı insanların bunu tamamen eğlenmek için yaptığını anlayabiliyorsunuz. Ama bir yönü de biraz daha az komik çünkü bu tür insanların tarih boyunca ne kadar büyük zararlar verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla insanları öldüren, milyonlarca insanı perişan eden kişilerle karşılaştırılmak... Ben hayatımda böyle bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bu nedenle insanın içinde karışık duygular oluşuyor ve kendi kendinize, 'Bunun şaka amaçlı olduğunu biliyorum' diyorsunuz. Çok ileri giden bir durum değil ancak bazen insanların siyasi ya da insani açıdan bazı konularda farkındalık eksikliği yaşadığını gösteriyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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