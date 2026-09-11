Kylian Mbappe, "Diktatör Mobutu" Benzetmelerinden Rahatsızlığını Açıkladı: "Farkındalığı Düşük İnsanlar"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kylian Mbappé, France Football’a verdiği röportajda uzun süredir sosyal medyada dolaşan “diktatör meme’i” hakkında konuştu. Fransız yıldız, diktatör kıyafetleriyle montajlanan fotoğrafların mizahi yönünü kısmen anlayabildiğini belirtirken, görüntülerde yüzünün kullanıldığı gerçek diktatörlerin yaptıklarının ciddiyetine de dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mbappe sosyal medya akımına karşı karışık duygular beslediğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mbappe bu benzetmelere farklı açılardan baktığını söyledi.
"İnsanlar farkındalık eksikliği yaşıyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın