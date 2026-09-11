Kylian Mbappe, "Diktatör Mobutu" Benzetmelerinden Rahatsızlığını Açıkladı: "Farkındalığı Düşük İnsanlar"

İnternette yayılan bu akımın nasıl başladığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Öne sürülen ihtimallerden biri, Mbappe’nin Paris Saint-Germain döneminde kulüp içerisinde oldukça güçlü bir konuma sahip olduğuna yönelik haberlerin bu paylaşımları tetiklemiş olabileceği yönünde.

Bir diğer iddia ise akımın 2024’te yaşanan kebapçı tartışmasının ardından ortaya çıktığı şeklinde. Bir işletme sahibi, Mbappe’nin ismini izni olmadan bir sandviç tanımında kullanınca Fransız yıldız konuyu yargıya taşımıştı.

Bu yıl düzenlenecek Ballon d’Or öncesinde verdiği röportajda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mbappe, paylaşımların büyük ölçüde mizah amacı taşıdığının farkında olduğunu belirtti. Ancak diktatörlerin geçmişte neden olduğu acıları hatırlatarak, kendisinin bu tür benzetmelere daha farklı bir açıdan baktığını ifade etti.