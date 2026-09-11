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İki Aydır Tutuklu Bulunan Fatma Soydaş Tahliye Edildi

İki Aydır Tutuklu Bulunan Fatma Soydaş Tahliye Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 22:14
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“Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

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Silivri Cezaevi'nde tutukluydu.

Silivri Cezaevi'nde tutukluydu.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan ve “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklanan fenomen Fatma Soydaş, 23 Temmuz’da cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık 2 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Soydaş, tahliye edildi.

Tahliye talebinde bulunup söz vermişti.

Tahliye talebinde bulunup söz vermişti.

Fatma Soydaş, daha önce yaptığı tahliye başvurusunda pişmanlığını dile getirerek, “Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet... Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum” demişti.

Soydaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TikTok ve Instagram hesaplarına da erişim engeli uygulanmıştı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda her iki hesap Türkiye’den erişime kapatılmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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