İki Aydır Tutuklu Bulunan Fatma Soydaş Tahliye Edildi

Fatma Soydaş, daha önce yaptığı tahliye başvurusunda pişmanlığını dile getirerek, “Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet... Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum” demişti.

Soydaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TikTok ve Instagram hesaplarına da erişim engeli uygulanmıştı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda her iki hesap Türkiye’den erişime kapatılmıştı.