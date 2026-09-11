İki Aydır Tutuklu Bulunan Fatma Soydaş Tahliye Edildi
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“Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.
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Silivri Cezaevi'nde tutukluydu.
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Tahliye talebinde bulunup söz vermişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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