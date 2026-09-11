Sivas'ta Çöplükte 128 Parça Tarihi Eser Buldu, Ödülü Beğenmeyince İtiraz İçin Para İstendi
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Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, geri dönüşüm tesisinde tarihi eserlere rastladı. Bulduğu 128 parçayı jandarmaya teslim etti. Sivas Müze Müdürlüğü eserlere 30 bin lira ödül biçti. Özdemir bu rakama itiraz edince kendisinden 16 bin lira istendi.
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Gürün'deki bir geri dönüşüm tesisinde hurda ayıklarken 128 parçalık tarihi eser grubunu buldu.
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Değerleme komisyonu, Özdemir'in teslim ettiği 128 parçalık buluntuya 30 bin lira ödül biçti.
İtiraz için yeni ücret talep edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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