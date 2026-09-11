Sivas'ta Çöplükte 128 Parça Tarihi Eser Buldu, Ödülü Beğenmeyince İtiraz İçin Para İstendi

İtiraza cevap beklerken karşısına başka bir rakam çıktı. Yeni bir komisyon kurulması için kendisinden 16 bin lira istendi. Görevliler ona 'itiraz etmek istiyorsan sen bize 16 bin TL ver, üst komisyon kuralım' dedi. Özdemir, kendisine söylenenleri böyle aktardı. Yeni komisyonun ne zaman kurulacağı henüz belirtilmedi.