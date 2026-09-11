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Sivas'ta Çöplükte 128 Parça Tarihi Eser Buldu, Ödülü Beğenmeyince İtiraz İçin Para İstendi

Sivas'ta Çöplükte 128 Parça Tarihi Eser Buldu, Ödülü Beğenmeyince İtiraz İçin Para İstendi

Sivas
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 20:20
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Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, geri dönüşüm tesisinde tarihi eserlere rastladı. Bulduğu 128 parçayı jandarmaya teslim etti. Sivas Müze Müdürlüğü eserlere 30 bin lira ödül biçti. Özdemir bu rakama itiraz edince kendisinden 16 bin lira istendi.

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Gürün'deki bir geri dönüşüm tesisinde hurda ayıklarken 128 parçalık tarihi eser grubunu buldu.

Gürün'deki bir geri dönüşüm tesisinde hurda ayıklarken 128 parçalık tarihi eser grubunu buldu.

Özdemir, Gürün Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisinde hurda ayıklıyordu. Metal yığınları arasında işlenmiş yüzeyli birkaç parça gözüne ilişti. Saatler içinde 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel ve 2 mühür çıktı ortaya. Aralarında bir ok ucu, bir yüzük parçası ve bir madeni para da vardı. Özdemir, bulduklarını sahiplenmeden jandarmaya bildirdi.

Değerleme komisyonu, Özdemir'in teslim ettiği 128 parçalık buluntuya 30 bin lira ödül biçti.

Değerleme komisyonu, Özdemir'in teslim ettiği 128 parçalık buluntuya 30 bin lira ödül biçti.

Sivas Müze Müdürlüğü, teslim edilen eserler için bir değerleme komisyonu topladı. Komisyon, 128 parçanın toplamına 30 bin lira ödül biçti. Özdemir, define bulana yasal olarak değerin yüzde yirmisinin verildiğini biliyordu. Biçilen rakam bu beklentinin çok altında kaldı. Özdemir kararı kabul etmeyip itirazını müzeye iletti.

İtiraz için yeni ücret talep edildi.

İtiraz için yeni ücret talep edildi.

İtiraza cevap beklerken karşısına başka bir rakam çıktı. Yeni bir komisyon kurulması için kendisinden 16 bin lira istendi. Görevliler ona 'itiraz etmek istiyorsan sen bize 16 bin TL ver, üst komisyon kuralım' dedi. Özdemir, kendisine söylenenleri böyle aktardı. Yeni komisyonun ne zaman kurulacağı henüz belirtilmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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