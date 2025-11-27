onedio
148 Adet Sikke Jandarmaya Teslim Edildi: Karamanoğlu Beyliği Araştırmasında Tarihi Eser Buldu

İsmail Kahraman
27.11.2025 - 11:47

Tarih araştırmacısı Şerafettin Güç, Karaman’da yaptığı çalışmalarda 148 adet sikke, 3 adet yüzük ve 7 adet tarihi değeri yüksek obje buldu. Karamanoğlu Beyliği’nden kalma olduğu tahmin edilen tarihi eserler, Ermenek Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmesi için jandarmaya verildi.

Karamanoğlu Beyliği ile ilgili yaptığı araştırmalarla bilinen Şerafettin Güç, Karaman’ın Ermenek ilçesinde çalışmalar yapıyordu.

Karamanoğulları Beyliği’nin sınırlarını belirleyen bölgelerde araştırma yaparken 148 adet sikke bulan Güç, bulduğu tarihi eserleri tutanakla ilçe jandarma ekiplerine teslim etti.

Sikkeleri müzeye verilmek üzere jandarmaya teslim eden Güç, konuya ilişkin şunları söyledi:

'25 Kasım'da, yaklaşık 1 haftadır Karamanoğulları Beyliği'nin sınırlarını belirleyen noktalar üzerinde alan çalışması yürütüyordum. Alman haritacı Karte von Kleinasien'in kayıt altına aldığı bölgeleri belgelemek ve fotoğraflamak üzere antik kentin yakınlarındaydım. Toprak üzerinde serpilmiş halde bulduğum materyalleri fotoğraf ve video ile kayıt altına aldım. Bölgede telefon hattı bulunmadığından tüm görüntü ve objeleri Ermenek Jandarma Komutanlığı’na tutanakla teslim ettim. Çalışma sahalarımı daha önceden Kaymakamlıklara dilekçe ile bildirmiştim. Muhafaza altına alınan 148 adet sikke, 3 adet yüzük ve 7 adet tarihi değeri yüksek obje, sergilenmek üzere Ermenek Müze Müdürlüğü’ne gönderilecek'

