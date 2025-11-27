148 Adet Sikke Jandarmaya Teslim Edildi: Karamanoğlu Beyliği Araştırmasında Tarihi Eser Buldu
Tarih araştırmacısı Şerafettin Güç, Karaman’da yaptığı çalışmalarda 148 adet sikke, 3 adet yüzük ve 7 adet tarihi değeri yüksek obje buldu. Karamanoğlu Beyliği’nden kalma olduğu tahmin edilen tarihi eserler, Ermenek Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmesi için jandarmaya verildi.
Karamanoğlu Beyliği ile ilgili yaptığı araştırmalarla bilinen Şerafettin Güç, Karaman’ın Ermenek ilçesinde çalışmalar yapıyordu.
