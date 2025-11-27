ABD’deki Saldırının Faili Belli Oldu: Afgan Uyruklu Kişilerin Göçmenlik Başvuruları Askıya Alındı
ABD’de Beyaz Saray yakınında konuşlu 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı 2021 yılında Taliban’dan ABD’ye kaçırılan Afganistanlı Rahmanullah Lakanwal’ın düzenlediğini açıkladı. Saldırının terör eylemi olduğunu söyleyen Trump, tüm sorumluların en büyük cezayı alacağını ifade etti. Öte yandan saldırı sonrasında ABD’de Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvuruları süresiz olarak askıya alındı.
ABD’nin başkenti Washington D.C’de bulunan Beyaz Saray yakınlarındaki 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırının gerçekleştirildiği olay yerinden görüntüler 👇
ABD Başkanı Trump, Biden’ı suçladı.
ABD’de Afgan uyruklu kişilerin işlemleri askıya alındı.
