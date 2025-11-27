onedio
ABD'deki Saldırının Faili Belli Oldu: Afgan Uyruklu Kişilerin Göçmenlik Başvuruları Askıya Alındı

ABD’deki Saldırının Faili Belli Oldu: Afgan Uyruklu Kişilerin Göçmenlik Başvuruları Askıya Alındı

27.11.2025 - 09:51

ABD’de Beyaz Saray yakınında konuşlu 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı 2021 yılında Taliban’dan ABD’ye kaçırılan Afganistanlı Rahmanullah Lakanwal’ın düzenlediğini açıkladı. Saldırının terör eylemi olduğunu söyleyen Trump, tüm sorumluların en büyük cezayı alacağını ifade etti. Öte yandan saldırı sonrasında ABD’de Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvuruları süresiz olarak askıya alındı.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de bulunan Beyaz Saray yakınlarındaki 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenlendi.

ABD’nin başkenti Washington D.C’de bulunan Beyaz Saray yakınlarındaki 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenlendi.

Washington D.C Polis Şefi Yardımcısı Jeffery Carroll, saldırganın devriye görevi sırasında muhafızlara yaklaştığını belirterek, 'Şüphelinin köşeyi döndükten hemen sonra 2 Ulusal Muhafız üyesine ateş etmeye başladığı tespit edildi' dedi.

Silah seslerini duyan bölgedeki diğer Ulusal Muhafız personelinin karşılık verdiğini aktaran Carroll, 'Müdahalede bulundular ve şüpheli vurulduktan sonra, kolluk kuvvetleri birkaç dakika içinde olay yerine gelene kadar onu yerde tutabildiler' açıklamasında bulundu.

ABD basını ise, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde FBI'ın ilk etapta saldırıyı 'olası terör eylemi' olarak soruşturacağını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirtilirken, şahsın ABD 2021 yılında Afganistan’dan çekildikten sonra ülkeye geldiği Washington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşadığı aktarıldı.

Saldırının gerçekleştirildiği olay yerinden görüntüler 👇

ABD Başkanı Trump, Biden'ı suçladı.

ABD Başkanı Trump, Biden’ı suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının tüm ABD ulusuna karşı işlenmiş bir suç ve terör eylemi olduğunu belirterek, 'ABD Başkanı olarak, bu vahşete imza atan saldırganın mümkün olan en ağır bedeli ödemesini sağlamakta kararlıyım' dedi. Trump, Afganistan uyruklu saldırganın ülkeye girişinden, önceki ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini sorumlu tuttu.

ABD'de Afgan uyruklu kişilerin işlemleri askıya alındı.

ABD’de Afgan uyruklu kişilerin işlemleri askıya alındı.

ABD’nin başkenti Washington D.C’de bulunan Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik silahlı saldırının yankıları sürerken, ABD hükümetinden dikkat çeken bir hamle geldi. Saldırı şüphelisinin Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçen ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvurularının askıya alındığını duyurdu.  

Açıklamada, 'Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur' ifadelerine yer verildi. Ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS’in odak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

