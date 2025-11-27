ABD’deki Saldırının Faili Belli Oldu: Afgan Uyruklu Kişilerin Göçmenlik Başvuruları Askıya Alındı

Washington D.C Polis Şefi Yardımcısı Jeffery Carroll, saldırganın devriye görevi sırasında muhafızlara yaklaştığını belirterek, 'Şüphelinin köşeyi döndükten hemen sonra 2 Ulusal Muhafız üyesine ateş etmeye başladığı tespit edildi' dedi.

Silah seslerini duyan bölgedeki diğer Ulusal Muhafız personelinin karşılık verdiğini aktaran Carroll, 'Müdahalede bulundular ve şüpheli vurulduktan sonra, kolluk kuvvetleri birkaç dakika içinde olay yerine gelene kadar onu yerde tutabildiler' açıklamasında bulundu.

ABD basını ise, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde FBI'ın ilk etapta saldırıyı 'olası terör eylemi' olarak soruşturacağını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirtilirken, şahsın ABD 2021 yılında Afganistan’dan çekildikten sonra ülkeye geldiği Washington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşadığı aktarıldı.