Beyaz Saray Yakınlarında İki Ulusal Muhafız Vuruldu

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız üyesi vurularak ağır yaralandı. Gözaltına alınan bir şüpheli de vuruldu, ancak yaralarının hayatı tehlikesi bulunmuyor. Üç yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve helikopterler sevk edilirken, ABD Gizli Servisi ve ATF ajanları da müdahalede bulundu. Washington’daki yerel yetkililer ve Belediye Başkanı Muriel Bowser durumu yakından takip ediyor.

Olay sırasında Başkan Donald Trump West Palm Beach’teydi. Washington ve bazı eyaletlerden gelen yüzlerce Ulusal Muhafız üyesi, başkentte güvenliği sağlamak için devriye geziyor. Bu önlemler, Ağustos ayında Trump’ın yerel polisi federalleştirip sekiz eyalet ve Washington’dan Muhafız birliklerini görevlendirmesiyle başlatılmıştı.