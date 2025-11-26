Beyaz Saray Yakınlarında İki Ulusal Muhafız Vuruldu
İki kaynağın aktardığı bilgilere göre, üniformalı iki asker vuruldu. Ulusal Muhafız mensubu oldukları değerlendirilen kişiler Beyaz Saray’a birkaç blok mesafedeki Washington şehir merkezinde vuruldu.
İki ulusal muhafız ve bir saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
