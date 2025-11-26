onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Beyaz Saray Yakınlarında İki Ulusal Muhafız Vuruldu

Beyaz Saray Yakınlarında İki Ulusal Muhafız Vuruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2025 - 22:55

İki kaynağın aktardığı bilgilere göre, üniformalı iki asker vuruldu. Ulusal Muhafız mensubu oldukları değerlendirilen kişiler Beyaz Saray’a birkaç blok mesafedeki Washington şehir merkezinde vuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki ulusal muhafız ve bir saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İki ulusal muhafız ve bir saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız üyesi vurularak ağır yaralandı. Gözaltına alınan bir şüpheli de vuruldu, ancak yaralarının hayatı tehlikesi bulunmuyor. Üç yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve helikopterler sevk edilirken, ABD Gizli Servisi ve ATF ajanları da müdahalede bulundu. Washington’daki yerel yetkililer ve Belediye Başkanı Muriel Bowser durumu yakından takip ediyor.

Olay sırasında Başkan Donald Trump West Palm Beach’teydi. Washington ve bazı eyaletlerden gelen yüzlerce Ulusal Muhafız üyesi, başkentte güvenliği sağlamak için devriye geziyor. Bu önlemler, Ağustos ayında Trump’ın yerel polisi federalleştirip sekiz eyalet ve Washington’dan Muhafız birliklerini görevlendirmesiyle başlatılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın