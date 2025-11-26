onedio
FIFA'nın Ronaldo'ya Son Kıyağı: Dünya Kupasında Oynayabilsin Diye Cezasını Ertelediler

FIFA'nın Ronaldo'ya Son Kıyağı: Dünya Kupasında Oynayabilsin Diye Cezasını Ertelediler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2025 - 19:29

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nın grup maçlarında forma giyebilecek. FIFA Disiplin Kurulu, cezanın bir kısmını ertelerken, yıldız futbolcunun turnuvada sahada olmasına izin verdi. Bu karar, Portekizli yıldızın taraftarlar ve takım için önemli bir katkı sağlamasını mümkün kılıyor.

FIFA, cezayı erteleyerek ilginç bir tavır sergiledi.

FIFA, cezayı erteleyerek ilginç bir tavır sergiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası'nın grup maçlarında sahaya çıkabilecek. FIFA Disiplin Kurulu, Portekizli yıldızın F Grubu 5. haftasında İrlanda Cumhuriyeti maçında kırmızı kart alması nedeniyle 3 maçlık ceza aldığını açıkladı. Bu cezanın bir maçı, grubun son karşılaşması olan Ermenistan maçında uygulanırken, kalan 2 maçlık bölüm bir yıl süreyle ertelendi.

FIFA: "İptal etmedik, erteledik"

FIFA: "İptal etmedik, erteledik"

FIFA, cezanın iptal edilmediğini, yalnızca ertelendiğini vurguladı. Kurul, Ronaldo’nun deneme süresi içinde benzer bir ihlal yapması durumunda kalan iki maçlık cezanın bir sonraki resmi maçta uygulanacağını belirtti. Portekizli yıldız, 2-0 kaybedilen İrlanda maçında rakip stoper Dara O'Shea’ya dirsek attığı için kırmızı kart görmüştü.

