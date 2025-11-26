FIFA'nın Ronaldo'ya Son Kıyağı: Dünya Kupasında Oynayabilsin Diye Cezasını Ertelediler
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nın grup maçlarında forma giyebilecek. FIFA Disiplin Kurulu, cezanın bir kısmını ertelerken, yıldız futbolcunun turnuvada sahada olmasına izin verdi. Bu karar, Portekizli yıldızın taraftarlar ve takım için önemli bir katkı sağlamasını mümkün kılıyor.
FIFA, cezayı erteleyerek ilginç bir tavır sergiledi.
FIFA: "İptal etmedik, erteledik"
