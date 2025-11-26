Deutsche Bank'ın Yeni Altın Tahmini Yatırımcıları Sevindirecek
2025 boyunca altın, yatırımcı ilgisiyle önemli bir yükseliş kaydederek yılbaşından bu yana değerini %58,5 artırdı. Deutsche Bank, bu yükselişin 2026’da da devam edebileceğini öngörüyor. Banka, altın tahminini 4.000 dolardan 4.450 dolara yükseltti ve piyasadaki yapısal faktörler ile arz-talep dengesinin fiyatları daha da yukarı çekebileceğini, bazı senaryolarda ise 5.000 dolara yaklaşılabileceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yukarı yönlü fırsatlar çıkabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026'da altın için riskler neler?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın