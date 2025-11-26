Deutsche Bank'ın Yeni Altın Tahmini Yatırımcıları Sevindirecek

Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, altının 2025’teki işlem aralığının 1980’den bu yana en geniş seviyede gerçekleştiğini ve doların güçlü performansına paralel değer kazandığını belirtti. Mücevher talebinin 2026’da baskı altında kalması beklense de, fiyatlarda bazı yukarı yönlü fırsatlar oluşabileceğini vurguladı. Öte yandan, maden arzı talebe yetişmekte zorlanıyor; rekor çeyreklik üretim bile resmi ve yatırımcı talebini karşılamadı. Endonezya’daki Grasberg madeninde olası kesintiler gelecek yıl üretim beklentilerini etkileyebilir. Geri dönüştürülen altın arzı ise sınırlı toparlanma gösteriyor, tüketicilerin fiyatların daha da yükseleceği beklentisi bu durumu kısıtlıyor.