Deutsche Bank'ın Yeni Altın Tahmini Yatırımcıları Sevindirecek

Deutsche Bank'ın Yeni Altın Tahmini Yatırımcıları Sevindirecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2025 - 18:32

2025 boyunca altın, yatırımcı ilgisiyle önemli bir yükseliş kaydederek yılbaşından bu yana değerini %58,5 artırdı. Deutsche Bank, bu yükselişin 2026’da da devam edebileceğini öngörüyor. Banka, altın tahminini 4.000 dolardan 4.450 dolara yükseltti ve piyasadaki yapısal faktörler ile arz-talep dengesinin fiyatları daha da yukarı çekebileceğini, bazı senaryolarda ise 5.000 dolara yaklaşılabileceğini belirtti.

Yukarı yönlü fırsatlar çıkabilir.

Yukarı yönlü fırsatlar çıkabilir.

Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, altının 2025’teki işlem aralığının 1980’den bu yana en geniş seviyede gerçekleştiğini ve doların güçlü performansına paralel değer kazandığını belirtti. Mücevher talebinin 2026’da baskı altında kalması beklense de, fiyatlarda bazı yukarı yönlü fırsatlar oluşabileceğini vurguladı. Öte yandan, maden arzı talebe yetişmekte zorlanıyor; rekor çeyreklik üretim bile resmi ve yatırımcı talebini karşılamadı. Endonezya’daki Grasberg madeninde olası kesintiler gelecek yıl üretim beklentilerini etkileyebilir. Geri dönüştürülen altın arzı ise sınırlı toparlanma gösteriyor, tüketicilerin fiyatların daha da yükseleceği beklentisi bu durumu kısıtlıyor.

2026'da altın için riskler neler?

2026'da altın için riskler neler?

Hsueh, altının genellikle riskli varlıklarla pozitif korelasyon gösterdiğini belirterek, büyük bir hisse senedi düzeltmesinin altın fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden daha sınırlı gevşeme politikası izlemesi halinde fiyat hareketlerinin etkilenebileceğine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesinin ise kısa vadede altın üzerinde negatif etki yaratabileceğini ekledi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
