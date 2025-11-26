Yeni Asgari Ücret İhtimali Yasa Dışı Bahis Sitelerine Düştü: 30 Bin Liranın Üstü Sürpriz Olurmuş!
Yeni yılın başlamasına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zammı merak etmeye başladı. Uluslararası banka kuruluşlarının beklentilerinde “hedeflenen enflasyon” vurgusu yapılırken, küresel bankacılık devi HSBC ise Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminlerde asgari ücrete yüzde 20 zam beklentisinde olduğunu duyurdu. Asgari ücret beklentisi yasa dışı bahisçilerin de gözünden kaçmadı. Yasa dışı bahis sitelerinde 2026 asgari ücretinin ne kadar olacağına dair bahisler açıldığı görüldü.
Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz Şubat ayında açlık sınırının altına düşen asgari ücrete geçtiğimiz yıl yapılan zam yüzde 30 olmuştu.
Yasa dışı bahisçiler de asgari ücret için kaçak bahis oynatmaya başladı.
