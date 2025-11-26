Yeni Asgari Ücret İhtimali Yasa Dışı Bahis Sitelerine Düştü: 30 Bin Liranın Üstü Sürpriz Olurmuş!

Küresel bankacılık devleri Türkiye’de 2026 yılında belirlencek asgari ücret için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “hedeflenen enflasyon” beklentisi içinde. Yabancı sermeye beklentiyi o kadar düşürdü ki HSBC’nin Türkiye raporunda yüzde 20 zam oranı yer aldı.

2026 yılında asgari ücrete hedeflenen enflasyon olan yüzde 32 oranında zam yapılması durumunda 2026 yılı asgari ücreti 29 bin 177 lira olacak.