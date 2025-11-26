onedio
Yeni Asgari Ücret İhtimali Yasa Dışı Bahis Sitelerine Düştü: 30 Bin Liranın Üstü Sürpriz Olurmuş!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2025 - 08:59

Yeni yılın başlamasına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zammı merak etmeye başladı. Uluslararası banka kuruluşlarının beklentilerinde “hedeflenen enflasyon” vurgusu yapılırken, küresel bankacılık devi HSBC ise Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminlerde asgari ücrete yüzde 20 zam beklentisinde olduğunu duyurdu. Asgari ücret beklentisi yasa dışı bahisçilerin de gözünden kaçmadı. Yasa dışı bahis sitelerinde 2026 asgari ücretinin ne kadar olacağına dair bahisler açıldığı görüldü.

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz Şubat ayında açlık sınırının altına düşen asgari ücrete geçtiğimiz yıl yapılan zam yüzde 30 olmuştu.

Küresel bankacılık devleri Türkiye’de 2026 yılında belirlencek asgari ücret için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “hedeflenen enflasyon” beklentisi içinde. Yabancı sermeye beklentiyi o kadar düşürdü ki HSBC’nin Türkiye raporunda yüzde 20 zam oranı yer aldı.

2026 yılında asgari ücrete hedeflenen enflasyon olan yüzde 32 oranında zam yapılması durumunda 2026 yılı asgari ücreti 29 bin 177 lira olacak.

Yasa dışı bahisçiler de asgari ücret için kaçak bahis oynatmaya başladı.

Türkiye’de son aylarda yasa dışı bahsi önlemek için birçok önemli operasyon yapıldı ve Papara, PayFix gibi uygulamalara el konuldu. Ancak yasa dışı bahisçiler tüm engellemelere rağmen işlerini yürütmeye devam ediyor.

Son olarak yasa dışı bahisçilerin vatandaşların asgari ücret beklentisinden para kazanmak için asgari ücret bahisleri açtığı görüldü. 

Evrensel’de yer alan habere göre, bir illegal bahis sitesi 2026 yılı asgari ücreti için alt/üst şeklinde bahis açtı. Bahise göre en olası ihtimal asgari ücretin 30 bin TL altında olması iken ücretin 30 bin TL bandını aşması ihtimaline verilen oranlar altında kalması için verilen oranın iki katı seviyesinde belirlendi.

İsmail Kahraman
