Altın Son 2 Haftanın Zirvesinde: Faiz İndirimi Beklentisi ve Venezuella Gerilimi Altın Fiyatlarını Yükseltti

Altının ons fiyatı son 2 haftadaki en yüksek seviyesine geldi. 4 bin 166 dolara gelerek sadece 1 günde 70 dolar birden yükselen ons ile birlikte iç piyasada da gram altın yeniden yükselişe geçti.

5 bin 682 liraya kadar yükselen gram altın için uzmanların kısa vadede 6 bin lira beklentisi bulunuyor.

ABD savaş uçaklarının Venezuella’yı vurmak için hazırlık yaptığı ve ABD’nin Venezuella Devlet Başkanı Maduro’yu terör örgütü lider ilan etmesi de jeopolitik riskleri artırınca altındaki yükseliş kaçınılmaz oldu.