Altın Son 2 Haftanın Zirvesinde: Faiz İndirimi Beklentisi ve Venezuella Gerilimi Altın Fiyatlarını Yükseltti
Ekim ayında yaşadığı hızlı yükselişle dikkat çeken altın fiyatları sonrasında düşüş yaşamıştı. Kasım ayında daha “sakin” bir yol çizen altın fiyatları, FED’in faiz indirimi yapacağı ve ABD ile Venezuella arasındaki savaşın her an başlayabileceği beklentisi ile son 2 haftanın zirvesine çıktı. 26 Kasım Çarşamba altının ons fiyatı 4 bin 166 dolara yükselirken, Kapalı Çarşı’da gram altın fiyatı 5 bin 682 lira seviyelerinde yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FED’in faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasaları yeniden hareketlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Kasım Çarşamba Altın Fiyatları: Kapalı Çarşı Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın