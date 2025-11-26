onedio
Altın Son 2 Haftanın Zirvesinde: Faiz İndirimi Beklentisi ve Venezuella Gerilimi Altın Fiyatlarını Yükseltti

Altın Son 2 Haftanın Zirvesinde: Faiz İndirimi Beklentisi ve Venezuella Gerilimi Altın Fiyatlarını Yükseltti

İsmail Kahraman
26.11.2025 - 08:28

Ekim ayında yaşadığı hızlı yükselişle dikkat çeken altın fiyatları sonrasında düşüş yaşamıştı. Kasım ayında daha “sakin” bir yol çizen altın fiyatları, FED’in faiz indirimi yapacağı ve ABD ile Venezuella arasındaki savaşın her an başlayabileceği beklentisi ile son 2 haftanın zirvesine çıktı. 26 Kasım Çarşamba altının ons fiyatı 4 bin 166 dolara yükselirken, Kapalı Çarşı’da gram altın fiyatı 5 bin 682 lira seviyelerinde yer alıyor.

FED’in faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasaları yeniden hareketlendirdi.

Altının ons fiyatı son 2 haftadaki en yüksek seviyesine geldi. 4 bin 166 dolara gelerek sadece 1 günde 70 dolar birden yükselen ons ile birlikte iç piyasada da gram altın yeniden yükselişe geçti.

5 bin 682 liraya kadar yükselen gram altın için uzmanların kısa vadede 6 bin lira beklentisi bulunuyor. 

ABD savaş uçaklarının Venezuella’yı vurmak için hazırlık yaptığı ve ABD’nin Venezuella Devlet Başkanı Maduro’yu terör örgütü lider ilan etmesi de jeopolitik riskleri artırınca altındaki yükseliş kaçınılmaz oldu.

26 Kasım Çarşamba Altın Fiyatları: Kapalı Çarşı Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5.681 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9.463 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 18.926 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın fiyatı 37.736 TL

