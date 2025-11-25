Dünyaca Ünlü Bankadan Asgari Ücret Tahmini: "Yüzde 20 Zam Bekleniyor"
Kürsel bankacılık devlerinden HSBC, 2026 yılı için Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminlerini yayınlandı. HSBC’ye göre Türkiye’de manşet enflasyonu yüzde 20’ye gerileyebilir. Banka ayrıca politika faizlerinde de yüzde 25.5’e kadar iniş olmasını bekliyor.
HSBC’nin Türkiye’de asgari ücret tahmini ise işçiler arasında hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Bankaya göre hükümet asgari ücrete yüzde 20 zam yapmayı düşünüyor. HSBC’nin asgari ücret tahmini tutarsa 2026 yılında asgari ücret 26 bin 416 liraya yükselecek.
HSBC Türkiye ekonomisi için 2026 yılında yüzde 3 veya 4 aralığında büyük beklediğini duyurdu.
Bankanın asgari ücret zam tahmini ise yüzde 20.
vermemeleri belki daha hayırlı ne kadar verirlerse o kadar misliyle alacaklar ejderhadan sigara istenmez bunları göndermeye odaklanmalı
ya kardeşim vermesede alacak hayret bir şey ya senin durumun iyi galiba
HSBC bankamıki Türkiyede yokki
hayal kırıklığına uğramıyoruz artık bildiğimiz beklediğimiz şeyler kendi cepleri nasıl yarar görecekse onu yapıyorlar yetmedi kocaa ülkeyi sömürdüler ama hal... Devamını Gör