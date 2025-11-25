onedio
Dünyaca Ünlü Bankadan Asgari Ücret Tahmini: "Yüzde 20 Zam Bekleniyor"

Dünyaca Ünlü Bankadan Asgari Ücret Tahmini: "Yüzde 20 Zam Bekleniyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.11.2025 - 23:20

Kürsel bankacılık devlerinden HSBC, 2026 yılı için Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminlerini yayınlandı. HSBC’ye göre Türkiye’de manşet enflasyonu yüzde 20’ye gerileyebilir. Banka ayrıca politika faizlerinde de yüzde 25.5’e kadar iniş olmasını bekliyor. 

HSBC’nin Türkiye’de asgari ücret tahmini ise işçiler arasında hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Bankaya göre hükümet asgari ücrete yüzde 20 zam yapmayı düşünüyor. HSBC’nin asgari ücret tahmini tutarsa 2026 yılında asgari ücret 26 bin 416 liraya yükselecek.

HSBC Türkiye ekonomisi için 2026 yılında yüzde 3 veya 4 aralığında büyük beklediğini duyurdu.

HSBC Türkiye ekonomisi için 2026 yılında yüzde 3 veya 4 aralığında büyük beklediğini duyurdu.

Küresel bankacılık devinin yayınladığı Türkiye raporunda, yıl sonunda yüzde 32 seviyesinde olan manşet enflasyonun 2026 sonunda yüzde 20’ye gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

HSBC, Para Politikası Kurulu’nun mevcut gevşeme döngüsünü sürdürmesini bekliyor. Aralık ayında 150 baz puanlık indirim öngörülürken, 2026 sonunda politika faizinin yüzde 25,5’e inmesi tahmin ediliyor.

Bankanın asgari ücret zam tahmini ise yüzde 20.

Bankanın asgari ücret zam tahmini ise yüzde 20.

Bankanın tahminleri için raporu hazırlayan analistler, öngörülerinin gerçekleşmesi için şu şartları baz aldıklarını belirtti:

Asgari ÜcretAsgari ücretin kabaca yüzde 20 oranında artacağı varsayıldı

Döviz Kuru: Reel efektif döviz kurunun 2026 yılında büyük ölçüde yatay seyredeceği öngörüldü.

Enflasyon Beklentileri: Enflasyon beklentilerinde aşağı veya yukarı yönlü ani bir kırılma yaşanmayacağı kabul edildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
