Dünyaca Ünlü Bankadan Asgari Ücret Tahmini: "Yüzde 20 Zam Bekleniyor"

Kürsel bankacılık devlerinden HSBC, 2026 yılı için Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminlerini yayınlandı. HSBC’ye göre Türkiye’de manşet enflasyonu yüzde 20’ye gerileyebilir. Banka ayrıca politika faizlerinde de yüzde 25.5’e kadar iniş olmasını bekliyor.

HSBC’nin Türkiye’de asgari ücret tahmini ise işçiler arasında hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Bankaya göre hükümet asgari ücrete yüzde 20 zam yapmayı düşünüyor. HSBC’nin asgari ücret tahmini tutarsa 2026 yılında asgari ücret 26 bin 416 liraya yükselecek.