IBAN Transferinde Yeni Zorunluluk Geliyor: Uymayan 1 Ocak’tan Sonra Para Gönderemeyecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
26.11.2025 - 13:08

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Hazırlanan tebliğ taslağıyla, yüksek tutarlı işlemlere beyan zorunluluğu getiriliyor. Bu düzenlemelere uymayanların işlemleri 1 Ocak 2026 tarihinden sonra gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA

Yeni düzenleme, özellikle 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerini kapsayacak şekilde tasarlandı ve kademeli bir beyan süreci öngörüyor.

  • 200 bin TL – 2 milyon TL arası: İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek.

  • 2 milyon TL – 20 milyon TL arası: 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurulacak.

  • 20 milyon TL ve üzeri: Doldurulacak form, işlemin dayanağını gösteren detaylı açıklamalar ve belgelerle desteklenecek.

Bankalar, bu yeni sistemde müşterilerine işlem türüne uygun beyan seçenekleri sunmakla yükümlü olacak. Ayrıca, alıcıya gönderilen mesaj alanında 'Bireysel ödeme' gibi genel ve yetersiz ifadeler yerine, açıklamanın en az 20 karakter uzunluğunda olması zorunlu tutulacak. Bu sayede, transferlerin amacı daha net bir şekilde kayıt altına alınmış olacak.

Bu kapsamlı düzenleme, Türkiye'nin uluslararası mali şeffaflık standartlarını belirleyen FATF (Mali Eylem Görev Gücü) kriterlerine tam uyum sağlama hedefini taşıyor.

Risk bazlı analizler ve küresel uygulamalar dikkate alınarak hazırlanan tebliğ, finansal sistemdeki riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Ancak, bazı işlemler yeni yükümlülüklerden muaf tutulmuştur:

  • Kamu kurumlarının yaptığı tüm işlemler.

  • Bankaların kendi aralarındaki para hareketleri.

  • ATM üzerinden gerçekleştirilen düşük tutarlı işlemler.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren kural ve yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlara 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanabileceği gibi, bireysel kullanıcıların da beyan zorunluluğuna uymaması halinde transferleri engellenecek.

