IBAN Transferinde Yeni Zorunluluk Geliyor: Uymayan 1 Ocak’tan Sonra Para Gönderemeyecek!

200 bin TL – 2 milyon TL arası: İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek.

2 milyon TL – 20 milyon TL arası: 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri: Doldurulacak form, işlemin dayanağını gösteren detaylı açıklamalar ve belgelerle desteklenecek.

Bankalar, bu yeni sistemde müşterilerine işlem türüne uygun beyan seçenekleri sunmakla yükümlü olacak. Ayrıca, alıcıya gönderilen mesaj alanında 'Bireysel ödeme' gibi genel ve yetersiz ifadeler yerine, açıklamanın en az 20 karakter uzunluğunda olması zorunlu tutulacak. Bu sayede, transferlerin amacı daha net bir şekilde kayıt altına alınmış olacak.