IBAN Transferinde Yeni Zorunluluk Geliyor: Uymayan 1 Ocak’tan Sonra Para Gönderemeyecek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Hazırlanan tebliğ taslağıyla, yüksek tutarlı işlemlere beyan zorunluluğu getiriliyor. Bu düzenlemelere uymayanların işlemleri 1 Ocak 2026 tarihinden sonra gerçekleştirilemeyecek.
Kaynak: AA
Yeni düzenleme, özellikle 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerini kapsayacak şekilde tasarlandı ve kademeli bir beyan süreci öngörüyor.
Bu kapsamlı düzenleme, Türkiye'nin uluslararası mali şeffaflık standartlarını belirleyen FATF (Mali Eylem Görev Gücü) kriterlerine tam uyum sağlama hedefini taşıyor.
