onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bizim Big Ben Hayalleri Siyah Poşete! Londra'ya 'Turist Vergisi' Geliyor

Bizim Big Ben Hayalleri Siyah Poşete! Londra'ya 'Turist Vergisi' Geliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 12:02

Türklerin seyahatlerde yoğun ilgi gösterdiği kent, ziyaretçilerden konaklama vergisi almaya hazırlanıyor. Bu hamle, ülkenin yerel yönetimlerinin mali gücünü artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki seyahat severleri üzecek turist vergisi hangi kente geliyor?

Detaylar 👇 

Kaynak: BBC

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c87...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, uzun süredir talep ettiği turist vergisi yetkisinin geçmesini bekliyor.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, uzun süredir talep ettiği turist vergisi yetkisinin geçmesini bekliyor.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rachel Reeves tarafından verilecek onayla hayata geçecek turist vergisi seyahat düşkünlerini bütçelerini tekrardan düşünmeye zorlayacak. Uygulanacak verginin başkent için yılda 240 milyon sterline kadar ek gelir sağlaması öngörülüyor. Londra'da sadece 2024 yılında gerçekleşen 89 milyon geceleme düşünüldüğünde, bu potansiyel gelir şehir bütçesi için büyük önem taşıyor.

İngiltere, G7 ülkeleri içinde yerel yönetimlere turist vergisi koyma izni vermeyen tek ülke olma özelliğini taşıyordu.

İngiltere, G7 ülkeleri içinde yerel yönetimlere turist vergisi koyma izni vermeyen tek ülke olma özelliğini taşıyordu.

Ancak bu durum son dönemde değişmeye başladı. Ayrıca İskoçya ve Galler, kendi turist vergilerini uygulamaya koyarak bir ilke imza attı. Örneğin, Galler'de 2026'dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin alınması planlanıyor. Londra'nın da bu adımı atmasıyla, Birleşik Krallık'taki turizm vergilendirme politikası yeni bir döneme girmiş olacak.

Bu yeni düzenlemenin Türk turistler de dahil olmak üzere tüm Londra ziyaretçilerini nasıl etkileyeceği, verginin detayları netleştikçe daha iyi anlaşılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın