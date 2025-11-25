Bizim Big Ben Hayalleri Siyah Poşete! Londra'ya 'Turist Vergisi' Geliyor

Ancak bu durum son dönemde değişmeye başladı. Ayrıca İskoçya ve Galler, kendi turist vergilerini uygulamaya koyarak bir ilke imza attı. Örneğin, Galler'de 2026'dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin alınması planlanıyor. Londra'nın da bu adımı atmasıyla, Birleşik Krallık'taki turizm vergilendirme politikası yeni bir döneme girmiş olacak.

Bu yeni düzenlemenin Türk turistler de dahil olmak üzere tüm Londra ziyaretçilerini nasıl etkileyeceği, verginin detayları netleştikçe daha iyi anlaşılacak.