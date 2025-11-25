Kuzey Kore Yine Şaşırtmıyor: İki Saatlik Yasak Radyo Yayınını Dinleyen Hapse Girebilir!

Bu yıl ABD ve Güney Kore'deki kamu fonlu büyük yayın kuruluşlarının önemli bütçe kesintileri ve politika değişiklikleri nedeniyle Korece yayınlarını durdurması, FNK üzerindeki baskıyı artırdı.

Kuzey Kore'den kaçan bir muhacir olan Lee, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 'ABD ve Güney Kore hükümetlerinin yayınları askıya almasına yönelik hayal kırıklığımız artıyor. Kuzey Kore halkını terk ettiklerinden korkuyoruz,' dedi. Saygın akademik site 38 North'un değerlendirmesine göre, yapılan bu kesintiler sonucunda Kuzey Kore'ye yönelik dış radyo yayınları yüzde 85 oranında azaldı.

Özellikle ABD fonlu iki büyük kuruluş, Voice of America ve Radio Free Asia, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ağlara fon sağlayan kurumları dağıtan kararnamesi sonrasında yayınlarını durdurmak zorunda kaldı.