Kuzey Kore Yine Şaşırtmıyor: İki Saatlik Yasak Radyo Yayınını Dinleyen Hapse Girebilir!
Kaynak: https://www.stuff.co.nz/world-news/36...
Seul merkezli Özgür Kuzey Kore Radyosu (Free North Korea Radio - FNK)'nun lideri Lee Si-young, yirmi yıldır Kuzey Kore’nin 26 milyonluk nüfusuna sansürsüz, gerçek zamanlı haber ulaştırmak için mücadele ediyor. Her gün iki saat süren bu yayınlar, otoriter rejimin gölgesindeki Kuzey Kore halkı için dış dünyaya bir pencere niteliğinde. Ancak bu yayını dinlerken yakalananların hapis cezasıyla karşı karşıya kalma riski bulunuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lee Si-young, işlerinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güney Kore’nin liberal hükümeti ve Başkanı Lee Jae Myung ise Kuzey Kore ile gerilimi düşürmek amacıyla kendi adımlarını attı.
Kuzey Kore rejimi, 2020'den bu yana yabancı kültürel etkilere karşı mücadeleyi sertleştiren yasalar çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın