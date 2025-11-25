onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kuzey Kore Yine Şaşırtmıyor: İki Saatlik Yasak Radyo Yayınını Dinleyen Hapse Girebilir!

Kuzey Kore Yine Şaşırtmıyor: İki Saatlik Yasak Radyo Yayınını Dinleyen Hapse Girebilir!

Kuzey Kore
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 11:11

Seul merkezli Özgür Kuzey Kore Radyosu (Free North Korea Radio - FNK)'nun lideri Lee Si-young, yirmi yıldır Kuzey Kore’nin 26 milyonluk nüfusuna sansürsüz, gerçek zamanlı haber ulaştırmak için mücadele ediyor. Her gün iki saat süren bu yayınlar, otoriter rejimin gölgesindeki Kuzey Kore halkı için dış dünyaya bir pencere niteliğinde. Ancak bu yayını dinlerken yakalananların hapis cezasıyla karşı karşıya kalma riski bulunuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.stuff.co.nz/world-news/36...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lee Si-young, işlerinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Lee Si-young, işlerinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Bu yıl ABD ve Güney Kore'deki kamu fonlu büyük yayın kuruluşlarının önemli bütçe kesintileri ve politika değişiklikleri nedeniyle Korece yayınlarını durdurması, FNK üzerindeki baskıyı artırdı.

Kuzey Kore'den kaçan bir muhacir olan Lee, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 'ABD ve Güney Kore hükümetlerinin yayınları askıya almasına yönelik hayal kırıklığımız artıyor. Kuzey Kore halkını terk ettiklerinden korkuyoruz,' dedi. Saygın akademik site 38 North'un değerlendirmesine göre, yapılan bu kesintiler sonucunda Kuzey Kore'ye yönelik dış radyo yayınları yüzde 85 oranında azaldı.

Özellikle ABD fonlu iki büyük kuruluş, Voice of America ve Radio Free Asia, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ağlara fon sağlayan kurumları dağıtan kararnamesi sonrasında yayınlarını durdurmak zorunda kaldı.

Güney Kore’nin liberal hükümeti ve Başkanı Lee Jae Myung ise Kuzey Kore ile gerilimi düşürmek amacıyla kendi adımlarını attı.

Güney Kore’nin liberal hükümeti ve Başkanı Lee Jae Myung ise Kuzey Kore ile gerilimi düşürmek amacıyla kendi adımlarını attı.

Sınır ötesi radyo yayınları durduruldu, K-pop ve dünya haberleri yayımlayan hoparlörler kapatıldı. Ayrıca aktivistlerin propaganda broşürleri ve USB bellekleri balonlarla Kuzey Kore’ye göndermesi de yasaklandı.

Kuzey Kore rejimi, 2020'den bu yana yabancı kültürel etkilere karşı mücadeleyi sertleştiren yasalar çıkardı.

Kuzey Kore rejimi, 2020'den bu yana yabancı kültürel etkilere karşı mücadeleyi sertleştiren yasalar çıkardı.

Bu yasaların en başında ise 'Tepkisel İdeoloji ve Kültür Ret Yasası' gibi baskıcı yasalar var. Bu yasa, özellikle Güney Kore kültürüne ait film veya müzik tüketen, bulunduran veya yayanlara 10 yıla kadar ağır işçilikle hapis cezası öngörürken, izinsiz radyo veya TV kanalı kullananlar da 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

FNK radyosu, bu zorlu koşullar altında Kuzey Kore’ye yayın yapmaya devam eden az sayıdaki sivil veya dini kuruluştan biri olarak, omuzlarındaki yükün ağırlığını hissediyor. Lee Si-young, 'Hayatta kalan az sayıdaki yayından biri olduğumuzun ağırlığını hissediyoruz,' diyerek mücadelesini sürdüreceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın