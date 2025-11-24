Tıp Dünyasını Hayretlere Düşüren Olay: Brezilya’da Doğan İkizlerin Farklı Babalardan Olduğu Ortaya Çıktı

Bunun temel nedeni, bu olayın farklı ırklardan doğan ikizler gibi belirgin fiziksel bir ayrım olmadığı sürece ortaya çıkmaması.

Benzer bir olay 2015 yılında ABD'nin New Jersey eyaletinde bir nafaka davası sırasında ortaya çıktı. Birçok durumda ikizler üzerinde babalık testi yapılması için özel bir neden bulunmaz. İkizlerin çoğu durumda fiziksel olarak birbirine çok benzemesi, potansiyel vakaların gizli kalmasına ve bu olayın gerçek sıklığının tam olarak bilinememesine yol açmakta. Bu durum, biyolojinin karmaşıklığını ve nadir rastlanan olayların şaşırtıcı yönlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.