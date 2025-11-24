onedio
Tıp Dünyasını Hayretlere Düşüren Olay: Brezilya’da Doğan İkizlerin Farklı Babalardan Olduğu Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 16:10

Tıp dünyası zaman zaman inanılması güç, nadir olaylara sahne olabiliyor. Brezilya'da 19 yaşındaki bir kadının yaşadığı olay, 'heteropaternal süperfekondasyon' adı verilen ve bilim insanlarının milyonda bir olarak değerlendirdiği bir olayı tekrardan gündeme getirdi. 

Kaynak: https://www.cnbctv18.com/world/twins-...
Mineiros kasabasında yaşayan genç kadın, hamile kaldığı gün partneri dışında başka bir erkekle daha birlikte olmuştu.

19 yaşındaki kadın, doğumdan 8 ay sonra bebeklerin biyolojik babası hakkında şüpheler duymaya başlayınca birlikte olduğu erkeklerden birine babalık testi yaptırdı. Test sonucu adamın ikizlerden yalnızca birinin biyolojik babası olması herkesi şaşırttı. Genç anne, bebeklerin birbirine çok benzemesine rağmen böyle bir sonuçla karşılaşmanın şaşkınlığını da ayrı olarak yaşadı.

Aynı anneden, fakat farklı babalardan dünyaya gelen ikizler son derece nadirdir ancak imkansız değildir.

Bu duruma tıpta Heteropaternal Süperfekondasyon denir. Bu olay, kadının aynı döngüde bıraktığı iki farklı yumurtanın, farklı zamanlarda ve farklı cinsel ilişkilerde, farklı erkeklerin spermleri tarafından ayrı ayrı döllenmesiyle ortaya çıkar. Bebekler annenin rahminde büyürler ancak farklı plasentaları paylaşırlar. Bazı araştırmacılar, bu şekilde dünya çapında yalnızca 400 civarında vakanın kayıtlara geçtiğini belirtiyor.

Heteropaternal süperfekondasyon vakaları son derece nadir görülse de bazı bilim insanları bu durumun tahmin edilenden daha yaygın olabileceği görüşünde.

Bunun temel nedeni, bu olayın farklı ırklardan doğan ikizler gibi belirgin fiziksel bir ayrım olmadığı sürece ortaya çıkmaması.

Benzer bir olay 2015 yılında ABD'nin New Jersey eyaletinde bir nafaka davası sırasında ortaya çıktı. Birçok durumda ikizler üzerinde babalık testi yapılması için özel bir neden bulunmaz. İkizlerin çoğu durumda fiziksel olarak birbirine çok benzemesi, potansiyel vakaların gizli kalmasına ve bu olayın gerçek sıklığının tam olarak bilinememesine yol açmakta. Bu durum, biyolojinin karmaşıklığını ve nadir rastlanan olayların şaşırtıcı yönlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
