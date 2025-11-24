Tıp Dünyasını Hayretlere Düşüren Olay: Brezilya’da Doğan İkizlerin Farklı Babalardan Olduğu Ortaya Çıktı
24.11.2025 - 16:10
Kaynak: https://www.cnbctv18.com/world/twins-...
Tıp dünyası zaman zaman inanılması güç, nadir olaylara sahne olabiliyor. Brezilya'da 19 yaşındaki bir kadının yaşadığı olay, 'heteropaternal süperfekondasyon' adı verilen ve bilim insanlarının milyonda bir olarak değerlendirdiği bir olayı tekrardan gündeme getirdi.
Detaylar 👇
Mineiros kasabasında yaşayan genç kadın, hamile kaldığı gün partneri dışında başka bir erkekle daha birlikte olmuştu.
Aynı anneden, fakat farklı babalardan dünyaya gelen ikizler son derece nadirdir ancak imkansız değildir.
Heteropaternal süperfekondasyon vakaları son derece nadir görülse de bazı bilim insanları bu durumun tahmin edilenden daha yaygın olabileceği görüşünde.
