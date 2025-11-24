onedio
Sıcak Havalarda Ter Kokusu Nasıl Önlenir? Ter Kokusu Nasıl Geçer?

Ömer Faruk Kino
24.11.2025 - 11:57

Terlemek, vücudumuzun doğal soğutma mekanizmasıdır. Ancak terin kendisi değil, ciltteki bakterilerle teması sonucu oluşan kötü koku, sosyal hayatımızı olumsuz etkileyebilir. İşte pratik ve etkili yöntemlerle ter kokusunu kalıcı olarak önlemenin en iyi yolları. 

Kokuya neden olan bakterileri ortadan kaldırmanın en temel yolu, düzenli duş almaktır.

Antibakteriyel sabunlar kullanarak koltuk altı gibi yoğun terleyen bölgeleri iyice temizlemek, kokuyu engellemek için alınması gereken il adımlardandır. Duştan sonra vücudunuzu tamamen kurulamak da önemli çünkü nem bakterilerin üremesi için ideal bir ortamdır.

Ter kokusunu önlemede doğru ürünü kullanmak fark yaratır.

Deodorantlar kokuyu yalnızca maskelerken, antiperspirantlar içerdikleri alüminyum tuzlarıyla ter bezlerini geçici olarak tıkayarak terlemeyi azaltır. Aşırı terleme yaşıyorsanız, antiperspirantı en iyi etkiyi göstermesi için geceleyin tamamen kuru cilde uygulamanız önerilir.

Giysi kumaşınız koku oluşumunu doğrudan etkiler.

Sentetik kumaşlar teri hapsedip kokuya neden olurken, pamuk ve keten gibi doğal kumaşlar nefes alır. Spor yaparken mutlaka teknik kumaşları tercih edin. Kıyafetlerinizi her kullanım sonrası yıkamayı ve deterjan kalıntısı bırakmamaya özen göstermeyi unutmayın.

Yediğiniz bazı yiyecekler terinizin kokusunu ağırlaştırabilir.

Sarımsak, soğan, kırmızı et, acı baharatlar ve alkol tüketimini azaltmak faydalı olabilir. Ayrıca, stres ve anksiyete, ter bezlerinin daha çok çalışmasına neden olur. Yoga, meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi stres yönetimi tekniklerini uygulayarak terleme miktarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
