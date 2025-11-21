onedio
İlişkilerin Bir Numaralı Düşmanı Olan Bağımlılık: 'Phubbing' Yuvanızı Yıkabilir!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 15:13

Günümüzün dijital çağında, telefonlarımıza olan bağlılığımız, en değerli ilişkilerimizi bile tehlikeye atıyor. Phubbing olarak adlandırılan ve tekrardan gündemde olan bu alışkanlık, sürekli olarak yanımızdaki kişiyi görmezden gelerek sadece telefona odaklanma durumuna deniyor. Phubbing, giderek artan ayrılık ve boşanma vakalarının ardındaki sessiz sebep olarak gösteriliyor.

Phubbing, kişilerin ilişkilerinin zarar göreceğini bilmelerine rağmen, gün içinde sadece telefona odaklanma alışkanlığına deniyor.

Phubbing alışkanlığı, partnerin kendini ihmal edilmiş hissetmesine yol açarken, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde de büyük hasarlar bırakıyor. Ebeveyn phubbing'i, küçük çocuklarla kurulan bağı zayıflatıyor ve büyük çocukların özgüvenini olumsuz etkiliyor.

Yapılan bir araştırmada, phubbing'in ilişkiler üzerindeki yıkıcı etkisini net bir şekilde ortaya koyuldu.

Çiftler ilişkilerinde phubbing durumunu ne kadar çok hissederse, ilişkinin sağlığı o kadar bozuluyor. İhmal edilen partnerin de telefona yönelmesiyle bir kısır döngü oluşuyor. Phubbing yüzünden paylaşılan anların kesintiye uğraması, ilişkinin temel bağını zayıflatarak kaçınılmaz olarak ayrılıklara ve boşanmalara kapı açıyor.

Peki phubbing alışkanlığından kurtulmak mümkün mü?

University College London'dan Dr. Kaitlyn Regehr, basit ama etkili bir çözüm sunuyor: Şeffaflık.

Telefonu elinize aldığınızda, yanınızdaki kişiye neden baktığınızı (örneğin, 'Şu mesaja bakmam gerek') söyleyin. İşiniz biter bitmez telefonu bırakıp dikkatinizi yeniden ona verin. Bu yöntem, otomatikleşen telefon kullanımını keserek hem karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi gösterir hem de ilişkinin kalitesini korumada kritik bir rol oynar. Unutmayın, şeffaflık ilişkinizdeki büyük kırılmaları önleyebilir.

