İlişkilerin Bir Numaralı Düşmanı Olan Bağımlılık: 'Phubbing' Yuvanızı Yıkabilir!

Günümüzün dijital çağında, telefonlarımıza olan bağlılığımız, en değerli ilişkilerimizi bile tehlikeye atıyor. Phubbing olarak adlandırılan ve tekrardan gündemde olan bu alışkanlık, sürekli olarak yanımızdaki kişiyi görmezden gelerek sadece telefona odaklanma durumuna deniyor. Phubbing, giderek artan ayrılık ve boşanma vakalarının ardındaki sessiz sebep olarak gösteriliyor.

Detaylar 👇