İş Görüşmelerinin Bilinmeyen Yüzü: Şirketler Dış Görünüşe Göre Çalışan mı Seçiyor?

Hatta her beş kişiden biri (%20), sırf dış görünüşleri yüzünden bir iş fırsatından mahrum kaldığını iddia ediyor. İlginç bir şekilde, çekici bulunanlar da zorluklarla yüzleşiyor; bu kişilerin %80'i nesneleştirilme veya sürekli güzel görünme baskısı gibi sorunlarla karşılaştığını belirtiyor.

İşverenler, adayları değerlendirirken hala dış görünüşlere büyük önem veriyor. İşverenlerin %90'ı, şirkette başarı için profesyonel bir görünüme sahip olmanın kritik olduğunu kabul ediyor.