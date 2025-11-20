İş Görüşmelerinin Bilinmeyen Yüzü: Şirketler Dış Görünüşe Göre Çalışan mı Seçiyor?
İş arama sürecine giren binlerce mezun için ilk mülakatlar heyecanlı ve stresli olsa da, dış görünüşün yarattığı önyargı birçok adayın enerjisini düşürüyor. Maalesef ki iş dünyasında 'güzellik ayrıcalığı' (pretty privilege) adı verilen ve fiziksel görünümün işe alım sonuçlarını doğrudan etkilediği bilimsel bir gerçeklik var.
2025 tarihli geniş bir araştırma, katılımcıların yarısından fazlasının (%56) bu ayrıcalığın işte daha iyi muamele görmeyi sağladığına inandığını ortaya koyuyor.
Çekici bulunan çalışanlar, istatistiksel olarak daha hızlı terfi alıyor, daha çok kazanıyor ve kariyer basamaklarını daha çevik tırmanıyor.
İş arayanlar, bu önyargı mekanizmasını tanıyarak süreci daha bilinçli yönetebilirler.
