onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu İş Şakaya Gelmez: Uzmanlar, Yaşlıların Tüketmemesi Gereken Kuruyemişleri Açıkladı

Bu İş Şakaya Gelmez: Uzmanlar, Yaşlıların Tüketmemesi Gereken Kuruyemişleri Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 11:34

Yaş ilerledikçe beslenme alışkanlıklarımızın da değişmesi kaçınılmaz hale geliyor. Uzmanlar, yaşlı bireylerin atıştırmalık tercihlerinde tüketim miktarını değil, tüketilenin sağlık ve güvenlik faktörlerinin ön plana çıktığını vurguluyor. Araştırmacılar dikkatlerini sağlıklı yağlar, lifler ve minerallerle dolu olmalarıyla bilinen kuruyemişlere çekiyor. Sindirim sisteminin yavaşlaması, organ fonksiyonlarındaki değişimler ve kullanılan ilaçlarla etkileşim potansiyeli nedeniyle, belirli kuruyemiş türlerinin tüketiminde özenli ve dikkatli olmak gerekiyor.

Detaylar 👇

Kaynak: 1 - 2

Kaynak: https://www.trevorlawrence.co.uk/post...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar, sanıldığının aksine pek de masum olmayan bazı kuruyemiş türlerine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, sanıldığının aksine pek de masum olmayan bazı kuruyemiş türlerine dikkat çekiyor.

  • Acı Badem: Çiğ olarak tüketildiğinde, içerdiği amigdalin bileşiği vücutta güçlü bir zehir olan siyanüre dönüşebilir. Yaşla birlikte karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının zayıflaması, bu toksine karşı savunmasızlığı artırır. Uzmanlar, çiğ acı badem yerine tatlı bademlerin tüketilmesini öneriyor.

  • Yer Fıstığı: Popüler bir atıştırmalık olsa da, nemli depolama koşullarında aflatoksin adı verilen karaciğer kanseri riski taşıyan toksinlerle kirlenebilir. Ayrıca yüksek omega-6 yağ asidi içeriği, özellikle artrit gibi rahatsızlıklarla mücadele eden yaşlılarda iltihaplanmayı tetikleyebilir. Tuzlu çeşitleri ise tansiyon ve kalp sağlığı için risk oluşturur.

Bazı kuruyemişlerin yoğun yapısı, yavaşlayan metabolizma için risk oluşturabilir:

Bazı kuruyemişlerin yoğun yapısı, yavaşlayan metabolizma için risk oluşturabilir:

  • Macadamia Fındığı: Sağlıklı yağlar açısından zengin olsa da, aşırı yüksek kalorilidir. Metabolizma hızı yavaşlayan yaşlılarda kontrolsüz tüketim, hızlı kilo alımına ve kolesterol yükselmesine yol açarak kalp sağlığını tehdit edebilir. Genellikle tuzlu veya şekerli kaplamalarla satılması bu riskleri katlar.

  • Çam Fıstığı: Yüksek besin değerine karşın, bozulmaya eğilimli yapısı nedeniyle kolayca oksitlenerek iltihaplanmayı ve kardiyovasküler stresi artırabilecek zararlı bileşikler oluşturabilir. Bazı bireylerde günlerce süren iştah kesici 'metal tat' (çam ağzı) sendromuna yol açarak beslenme yetersizliğine neden olabilir. Ayrıca potansiyel ilaç etkileşimleri nedeniyle de dikkatli olunmalıdır.

Uzmanlar, yaşlı bireylere yönelik en önemli uyarılardan birini işlenmiş kuruyemişler için yapıyor.

Uzmanlar, yaşlı bireylere yönelik en önemli uyarılardan birini işlenmiş kuruyemişler için yapıyor.

Tuz, şeker, çikolata veya balla kaplanmış çeşitler, sağlıklı bir atıştırmalığı hızla sağlıksız bir alternatife dönüştürür. Yüksek sodyum hipertansiyonu, eklenmiş şekerler ise diyabet hastalarında kan şekeri dalgalanmalarını tetikleyebilir. Yapay aroma ve koruyucular hassas sindirim sistemini tahriş edebilir. Yaşlıların, bu tip katkılı ürünler yerine çiğ veya hafif kavrulmuş, katkısız kuruyemişleri tercih etmesi sağlık açısından çok daha güvenlidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın