Bu İş Şakaya Gelmez: Uzmanlar, Yaşlıların Tüketmemesi Gereken Kuruyemişleri Açıkladı

Tuz, şeker, çikolata veya balla kaplanmış çeşitler, sağlıklı bir atıştırmalığı hızla sağlıksız bir alternatife dönüştürür. Yüksek sodyum hipertansiyonu, eklenmiş şekerler ise diyabet hastalarında kan şekeri dalgalanmalarını tetikleyebilir. Yapay aroma ve koruyucular hassas sindirim sistemini tahriş edebilir. Yaşlıların, bu tip katkılı ürünler yerine çiğ veya hafif kavrulmuş, katkısız kuruyemişleri tercih etmesi sağlık açısından çok daha güvenlidir.