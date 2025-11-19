Seyahat Ederken Gününüze Lezzet Katacak En İyi 20 Avrupa Sokak Lezzeti

Türkiye'nin tartışmasız en ikonik ve ulaşılabilir sokak lezzeti olan simit, ülkenin ikonu olarak bilinir. Dışı bol susamlı, çıtır ve içi yumuşak bu geleneksel hamur işi, özellikle sabah kahvaltılarının ve hızlı atıştırmalıkların vazgeçilmezidir. Genellikle sokak simitçileri veya fırınlarda sıcak sıcak bulunur. Yanında bir bardak demli çay ile tüketildiğinde, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerin sokaklarında keyifli bir mola imkanı sunar.