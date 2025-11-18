onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Aman Dikkat, Borulara Kadar İnebilir: Evinizin Yanına Dikilmemesi Gereken Ağaçlar

Aman Dikkat, Borulara Kadar İnebilir: Evinizin Yanına Dikilmemesi Gereken Ağaçlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 13:13

Bahçeye ağaç dikmek her ne kadar çevreye ve ruhumuza iyi gelen bir şey olsa da her ağaç türü evinize komşu olmaya uygun değildir. Bazı ağaçlar, hızla büyüyen dev kök yapıları, kimyasal salgıları ve kırılgan dallarıyla evinizin temeline ve su tesisatına büyük zararlar verebilir, hatta yıldırım riskini bile artırabilir.

Detaylar 👇

Kaynak: Martha Stewart

Kaynak: https://www.marthastewart.com/trees-t...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahçe bakım uzmanları, yapısal riskler ve bitki sağlığı açısından evlerin hemen yakınına dikilmemesi gereken yedi türü özellikle belirtiyor.

Bahçe bakım uzmanları, yapısal riskler ve bitki sağlığı açısından evlerin hemen yakınına dikilmemesi gereken yedi türü özellikle belirtiyor.

  • Kavak ve Söğüt: Bu ikili, temel ve tesisatın baş düşmanları olarak bilinir. Kavak çok hızlı büyüyen kökleriyle temeli ve su borularını kolayca kırabilir; uçuşan polenleri ise alerjiye neden olabilir. Söğüt ise aşırı suya olan düşkünlüğü nedeniyle su arayarak boru ve kuyuları delip geçebilir.

  • Gümüş Akçaağaç: Agresif kök sistemi, tıpkı söğüt gibi kanalizasyon borularına kadar sızabilir. Ayrıca dalları oldukça kırılgan olduğu için fırtınalı havalarda tehlike yaratır.

  • Huş Ağacı: Görsel güzelliğine rağmen, yüzeye yakın yayılan kökleri toprağı hızla kurutur ve çevresindeki diğer bitkilerin susuzluktan ölmesine yol açar.

  • Ceviz: Ceviz ağacı toprağa 'juglon' adında kimyasal bir madde salgılar. Bu madde çevresindeki pek çok bitkinin büyümesini engeller, bu nedenle ceviz yakınında sebze veya çiçek yetiştirmek neredeyse imkansızdır.

  • Titrek Kavak (Aspen): Hızla ve kontrolsüzce yayılan kök sürgünleri ile kısa sürede tüm bahçeyi sarabilir ve kontrol etmesi zor bir hale getirebilir.

  • Ladin ve Çam: Yoğun gölgeler yaratarak toprağı asitleştirir, bu da çiçek ve sebze yetiştiriciliğini zorlaştırır. Büyük ve ağır dalları ise şiddetli fırtınalarda kırılma tehlikesi yaratabilir.

Yapısal güvenlik ve bitki sağlığı için ağaç dikerken ideal mesafelere uymak önemlidir.

Yapısal güvenlik ve bitki sağlığı için ağaç dikerken ideal mesafelere uymak önemlidir.

Bu mesafe büyük ağaçlar için en az 5-7 metre, orta boy ağaçlar için 3-4 metre olmalıdır.

Evinizin çevresi için daha güvenli ve estetik alternatifler arıyorsanız Leylak, Dağ Muşmulası (Aronia), Kızılcık, Mahonya veya Bodur Dekoratif Elma Ağaçları gibi kök yapıları güvenli olan bitkileri tercih edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın