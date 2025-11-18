Aman Dikkat, Borulara Kadar İnebilir: Evinizin Yanına Dikilmemesi Gereken Ağaçlar

Kavak ve Söğüt: Bu ikili, temel ve tesisatın baş düşmanları olarak bilinir. Kavak çok hızlı büyüyen kökleriyle temeli ve su borularını kolayca kırabilir; uçuşan polenleri ise alerjiye neden olabilir. Söğüt ise aşırı suya olan düşkünlüğü nedeniyle su arayarak boru ve kuyuları delip geçebilir.

Gümüş Akçaağaç: Agresif kök sistemi, tıpkı söğüt gibi kanalizasyon borularına kadar sızabilir. Ayrıca dalları oldukça kırılgan olduğu için fırtınalı havalarda tehlike yaratır.

Huş Ağacı: Görsel güzelliğine rağmen, yüzeye yakın yayılan kökleri toprağı hızla kurutur ve çevresindeki diğer bitkilerin susuzluktan ölmesine yol açar.

Ceviz: Ceviz ağacı toprağa 'juglon' adında kimyasal bir madde salgılar. Bu madde çevresindeki pek çok bitkinin büyümesini engeller, bu nedenle ceviz yakınında sebze veya çiçek yetiştirmek neredeyse imkansızdır.

Titrek Kavak (Aspen): Hızla ve kontrolsüzce yayılan kök sürgünleri ile kısa sürede tüm bahçeyi sarabilir ve kontrol etmesi zor bir hale getirebilir.