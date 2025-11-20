Altın ve Doları Solladı: 2026’da En Çok Kazandırması Beklenen Yatırım Aracı Belli Oldu!
Bank of America (BofA) tarafından yapılan son ankette, Japon Yeni 2026 yılında en yüksek getiri potansiyeline sahip varlık olarak belirlendi. 170 fon yöneticisinin katıldığı bu önemli ankette, Yeni'nin gelecek yıl diğer büyük küresel para birimlerini geride bırakması bekleniyor.
Japon Yeni'ni, yatırımcı beklentilerinde sırasıyla altın ve dolar takip etti.
