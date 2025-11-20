Altın ve Doları Solladı: 2026’da En Çok Kazandırması Beklenen Yatırım Aracı Belli Oldu!

Altın, özellikle jeopolitik gerilimler, küresel ticaret riskleri ve merkez bankalarının yoğun alımları sayesinde 2025'te rekor seviyelere ulaşmıştı. Listenin sonunda ise, yalnızca yüzde 3'lük bir tercih oranıyla İngiliz Sterlini yer aldı.

İlginç bir şekilde, 2026'nın en çok kazandıracak varlığı olarak öne çıkan Yen, 2025 yılında dolar karşısında sadece yüzde 1 değer kazanarak G10 ülkeleri para birimleri arasında en zayıf performansı sergilemişti. Aynı dönemde, Bloomberg Dolar Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle yüzde 7 düşüşle 2017'den bu yana en kötü yıllık performansını kaydetti. Bu anket sonuçları, fon yöneticilerinin mevcut zayıf performansa rağmen Yen'in gelecekteki potansiyeline olan güçlü inancını gösteriyor.