onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın ve Doları Solladı: 2026’da En Çok Kazandırması Beklenen Yatırım Aracı Belli Oldu!

Altın ve Doları Solladı: 2026’da En Çok Kazandırması Beklenen Yatırım Aracı Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 15:19

Bank of America (BofA) tarafından yapılan son ankette, Japon Yeni 2026 yılında en yüksek getiri potansiyeline sahip varlık olarak belirlendi. 170 fon yöneticisinin katıldığı bu önemli ankette, Yeni'nin gelecek yıl diğer büyük küresel para birimlerini geride bırakması bekleniyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japon Yeni'ni, yatırımcı beklentilerinde sırasıyla altın ve dolar takip etti.

Japon Yeni'ni, yatırımcı beklentilerinde sırasıyla altın ve dolar takip etti.

Altın, özellikle jeopolitik gerilimler, küresel ticaret riskleri ve merkez bankalarının yoğun alımları sayesinde 2025'te rekor seviyelere ulaşmıştı. Listenin sonunda ise, yalnızca yüzde 3'lük bir tercih oranıyla İngiliz Sterlini yer aldı.

İlginç bir şekilde, 2026'nın en çok kazandıracak varlığı olarak öne çıkan Yen, 2025 yılında dolar karşısında sadece yüzde 1 değer kazanarak G10 ülkeleri para birimleri arasında en zayıf performansı sergilemişti. Aynı dönemde, Bloomberg Dolar Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle yüzde 7 düşüşle 2017'den bu yana en kötü yıllık performansını kaydetti. Bu anket sonuçları, fon yöneticilerinin mevcut zayıf performansa rağmen Yen'in gelecekteki potansiyeline olan güçlü inancını gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın