Cristiano Ronaldo'nun Beyaz Saray'da Çektiği Selfie Gündem Oldu: Trilyon Dolarlık Selfie!
Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodriguez ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlenen özel bir akşam yemeğinin konuğu oldu. Bu dikkat çekici etkinlik, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı Washington DC'de ağırlamak amacıyla organize edildi. Gecenin en çok konuşulan anı ise Ronaldo'nun ölümsüzleştirdiği, sektör devlerini bir araya getiren selfie'si oldu.
Başkan Donald Trump, konuşması sırasında 40 yaşındaki Ronaldo'ya atıfta bulunarak ona olan saygısını dile getirdi.
