Cristiano Ronaldo'nun Beyaz Saray'da Çektiği Selfie Gündem Oldu: Trilyon Dolarlık Selfie!

Cristiano Ronaldo'nun Beyaz Saray'da Çektiği Selfie Gündem Oldu: Trilyon Dolarlık Selfie!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 11:23

Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodriguez ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlenen özel bir akşam yemeğinin konuğu oldu. Bu dikkat çekici etkinlik, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı Washington DC'de ağırlamak amacıyla organize edildi. Gecenin en çok konuşulan anı ise Ronaldo'nun ölümsüzleştirdiği, sektör devlerini bir araya getiren selfie'si oldu.

Başkan Donald Trump, konuşması sırasında 40 yaşındaki Ronaldo'ya atıfta bulunarak ona olan saygısını dile getirdi.

Başkan Donald Trump, konuşması sırasında 40 yaşındaki Ronaldo'ya atıfta bulunarak ona olan saygısını dile getirdi.

Gecenin en çok konuşulan karesi ise Ronaldo'nun çektiği selfie oldu. Ön planda anı kaydeden Cristiano Ronaldo ve hemen yanında nişanlısı Georgina Rodríguez yer alırken, arka planda dünyanın en zengin iş insanlarından ve teknoloji vizyonerlerinden Elon Musk göze çarpıyor. Bu trilyonlarca dolarlık gücü temsil eden karedeki diğer dikkat çekici isimler arasında ise FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Ticaret Sekreteri Howard Lutnick ve teknoloji girişimcisi David Sacks bulunuyor. 

Bu fotoğrafın trilyon dolarlık olması, yalnızca Elon Musk'ın (Tesla, SpaceX) getirdiği teknoloji ve sermaye gücünden kaynaklanmıyor. Karede, futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'nun küresel marka değeri, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun temsil ettiği devasa futbol ekonomisi ve ABD Ticaret Sekreteri Howard Lutnick gibi finans-siyaset dünyasının kilit figürleri de yer almakta. Bu selfie; spor, teknoloji, finans ve siyasetin küresel zirvesini bir araya getirerek, trilyonlarca dolarlık ekonomik etkiyi tek bir karede topluyor.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan heyetinin bir parçası olarak katıldığı bu diplomatik yemek, dünyanın farklı kutuplarından gelen siyaset, spor ve iş dünyasının en etkili figürlerini aynı masada buluşturarak Beyaz Saray'ın en unutulmaz gecelerinden biri olarak sosyal medyada günde oldu. Bu zirvedeki konukların ve temsil ettikleri şirketlerin toplam piyasa değerinin trilyonlarca doları bulduğu tahmin ediliyor.

