Aşırı İşlenmiş Gıdalar Hakkında Uzmanlardan Korkutan Açıklama: "Tüm Organlara Zarar Veriyor"
Uluslararası bir bilim insanı grubu, aşırı işlenmiş gıdaların (AİG) insan vücudundaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğini ve insanların bu gıdaları biyolojik olarak sindirmeye uyum sağlayamadığını ortaya koydu. The Lancet'te yayımlanan ve 43 uzmanın katkısıyla hazırlanan üç makalelik seri, bu küresel beslenme tehdidine dikkat çekiyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100'den fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarını inceleyen uzmanlar, dünya genelinde AİG'lerin hızla taze gıdaların yerini aldığını ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar, bu bulguların AİG'lerle mücadele için acil önlemler alınması gerektiğini gösterdiğinin altını çiziyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın