Aşırı İşlenmiş Gıdalar Hakkında Uzmanlardan Korkutan Açıklama: "Tüm Organlara Zarar Veriyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 15:51

Uluslararası bir bilim insanı grubu, aşırı işlenmiş gıdaların (AİG) insan vücudundaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğini ve insanların bu gıdaları biyolojik olarak sindirmeye uyum sağlayamadığını ortaya koydu. The Lancet'te yayımlanan ve 43 uzmanın katkısıyla hazırlanan üç makalelik seri, bu küresel beslenme tehdidine dikkat çekiyor.

100'den fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarını inceleyen uzmanlar, dünya genelinde AİG'lerin hızla taze gıdaların yerini aldığını ortaya çıkardı.

Uzmanlar AİG'lerin hayatımızda edindiği bu büyük yerin de pek çok kronik hastalık riskini artırdığını tespit etti. Araştırma, AİG odaklı beslenmenin fazla yemeyi tetiklediğini, yetersiz beslenmeye yol açtığını ve bireyleri zararlı kimyasallar ile katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığını vurguluyor.

Serinin yazarlarından Prof. Dr. Carlos Monteiro, ilk makalenin, insanların bu gıdaları tüketmeye biyolojik olarak uyum sağlayamadığını gösteren güçlü kanıtları içerdiğini belirtti. AİG'lerin, geleneksel yemeklerin yerini alarak küresel beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirmesi, güçlü küresel şirketler tarafından destekleniyor.

Uzmanlar, bu bulguların AİG'lerle mücadele için acil önlemler alınması gerektiğini gösterdiğinin altını çiziyor.

İkinci makale, AİG'lerin pazarlama ve tüketimini düzenlemek için çeşitli politikalar öneriyor. Üçüncü makale ise yüksek tüketimin bireysel tercihlerden ziyade küresel şirketlerin yönlendirmeleri sonucu olduğunu işaret ediyor.

Bir diğer yazar Prof. Dr. Barry Popkin, tüketicileri bilgilendirmek amacıyla aşırı doymuş yağ, şeker ve tuz gibi işlenmiş gıda belirteçlerinin paketlerin ön yüzüne eklenmesini talep ettiklerini belirtiyor. Bu bilimsel seri, insan sağlığını korumak için beslenme politikalarında köklü değişiklikler yapılmasının zorunluluğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca küresel şirketlerin yönlendirmelerine dikkat çekiyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
