Aşırı İşlenmiş Gıdalar Hakkında Uzmanlardan Korkutan Açıklama: "Tüm Organlara Zarar Veriyor"

Uzmanlar AİG'lerin hayatımızda edindiği bu büyük yerin de pek çok kronik hastalık riskini artırdığını tespit etti. Araştırma, AİG odaklı beslenmenin fazla yemeyi tetiklediğini, yetersiz beslenmeye yol açtığını ve bireyleri zararlı kimyasallar ile katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığını vurguluyor.

Serinin yazarlarından Prof. Dr. Carlos Monteiro, ilk makalenin, insanların bu gıdaları tüketmeye biyolojik olarak uyum sağlayamadığını gösteren güçlü kanıtları içerdiğini belirtti. AİG'lerin, geleneksel yemeklerin yerini alarak küresel beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirmesi, güçlü küresel şirketler tarafından destekleniyor.