onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tuvalete Telefonla Girenlerin Dikkatine: "Klozet Kapağından Bile Daha Kirli"

Tuvalete Telefonla Girenlerin Dikkatine: "Klozet Kapağından Bile Daha Kirli"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 11:54

Günümüzde tuvalette geçirilen süre giderek artıyor. Bunun sebebi ise pek çok kişinin tuvalette telefon kullanma alışkanlığından kaynaklanıyor. Oysa uzmanlar, bu alışkanlığın fark edilenden çok daha büyük bir sağlık riski taşıdığını belirtiyor. 

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

Kaynak: https://medium.com/@harvardmicrosocie...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan araştırmalar, kişisel eşyalarımız arasında en kirli olanın cep telefonları olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, kişisel eşyalarımız arasında en kirli olanın cep telefonları olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, tuvalette kullanılan bir telefon ekranı, klozet yüzeyinden tam 10 kat daha fazla bakteri barındırabiliyor. İnsanlar, farkında olmadan bu mikropları elleri aracılığıyla yüzlerine, yemek masalarına ve hatta yataklarına taşıyarak bir enfeksiyon zinciri yaratıyor. Araştırmalar, E.coli, salmonella ve çeşitli mantar türlerinin telefon yüzeyinde saatlerce canlı kalabildiğini gösteriyor.

Araştırmacıların, modern çağın en kirli kişisel eşyası olarak tanımladığı telefonların düzenli temizlenmemesine dikkat çekiyor. Bu sebepten ötürü de telefonların taşıdığı bakteriler durmadan çoğalıyor. Ayrıca özellikle halka açık tuvaletlerdeki kullanım, ortak alan mikroorganizmalarının çeşitliliği nedeniyle hastalık riskini katlıyor.

Uzmanlar, tuvalette telefon kullanımının tek zararının hijyen olmadığını vurguluyor.

Uzmanlar, tuvalette telefon kullanımının tek zararının hijyen olmadığını vurguluyor.

Telefon nedeniyle tuvalette geçirilen sürenin uzaması, dolaşım sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, tuvalette 15-20 dakika oturmanın, bağırsak bölgesine baskı yaparak hemoroit riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar ayırca ıslak mendille yapılan yüzeysel temizliğin yetersiz olduğunu, hatta mikropları ekranın farklı noktalarına yayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu tehlikenin önüne geçmek için basit ama etkili adımlar öneriyor:

Uzmanlar, bu tehlikenin önüne geçmek için basit ama etkili adımlar öneriyor:

  • Telefonu tuvalete sokmayın.

  • Ellerinizi yıkadıktan sonra telefonunuzla temas edin.

  • Cihazı günde en az bir kez uygun bir dezenfektanla detaylıca temizleyin.

Bu basit önlemlerle hem kişisel hijyeninizi koruyabilir hem de sağlığınızı tehdit eden alışkanlıklardan kurtulabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın