Tuvalete Telefonla Girenlerin Dikkatine: "Klozet Kapağından Bile Daha Kirli"

Uzmanlara göre, tuvalette kullanılan bir telefon ekranı, klozet yüzeyinden tam 10 kat daha fazla bakteri barındırabiliyor. İnsanlar, farkında olmadan bu mikropları elleri aracılığıyla yüzlerine, yemek masalarına ve hatta yataklarına taşıyarak bir enfeksiyon zinciri yaratıyor. Araştırmalar, E.coli, salmonella ve çeşitli mantar türlerinin telefon yüzeyinde saatlerce canlı kalabildiğini gösteriyor.

Araştırmacıların, modern çağın en kirli kişisel eşyası olarak tanımladığı telefonların düzenli temizlenmemesine dikkat çekiyor. Bu sebepten ötürü de telefonların taşıdığı bakteriler durmadan çoğalıyor. Ayrıca özellikle halka açık tuvaletlerdeki kullanım, ortak alan mikroorganizmalarının çeşitliliği nedeniyle hastalık riskini katlıyor.