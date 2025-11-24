onedio
Türkiye'nin En Pahalı Evi Satışa Çıkarıldı! 130 Yıllık Zeki Paşa Yalısı'nın Yeni Sahibi Kim Olacak?

Türkiye'nin En Pahalı Evi Satışa Çıkarıldı! 130 Yıllık Zeki Paşa Yalısı'nın Yeni Sahibi Kim Olacak?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 12:49

Türkiye’nin en değerli gayrimenkulü olarak gösterilen, İstanbul Boğazı’nın incisi Zeki Paşa Yalısı, yeni sahibini bekliyor. 130 yıllık bir tarihe sahip olan bu görkemli yapı, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı. Sarıyer Rumelihisarı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen altında yer alan yalı, benzersiz konumu ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Türkiye'nin en pahalı evini kim alacak?

Denizi kucaklayan manzarası, yemyeşil geniş bahçesi ve bir şatoyu andıran heybetli duruşuyla Zeki Paşa Yalısı, adeta bir tarih abidesi.

Denizi kucaklayan manzarası, yemyeşil geniş bahçesi ve bir şatoyu andıran heybetli duruşuyla Zeki Paşa Yalısı, adeta bir tarih abidesi.

Zeki Paşa Yalısı 110 metrelik rıhtım genişliği ile Boğaz’daki en özel yapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

Tophane Müşiri Zeki Paşa için 20. yüzyılın başlarında, dönemin ünlü Fransız mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan bu yalo, Barok etkileri ve şatovari dizaynıyla boğazdaki diğer yalılardan kendini ayrılıyor. Sultan II. Abdülhamid Han'ın nazırlarından olan Zeki Paşa adına inşa edilen yapı, 1930'lu yıllarda Baştımar ailesi tarafından satın alınana kadar Osmanlı tarihinin önemli figürlerine ev sahipliği yaptı.

Bodrum dahil beş kattan oluşan yalı, toplam 2.489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

Bodrum dahil beş kattan oluşan yalı, toplam 2.489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

Yapının kat yükseklikleri 3 metreden 4.5 metreye kadar değişiyor ve her katta 5’i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor. Bu, yalının toplamda 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu olduğunu gösteriyor. Özgün dokusunu koruyan Zeki Paşa Yalısı, 1908 sonrası Ömer Faruk Efendi ve Sabiha Sultan’ın ikametgahı olmuş, 1930’larda ise Baştımar ailesi tarafından satın alınarak uzun yıllar özel konut olarak kullanılmıştır.

Zeki Paşa Yalısı emlak uzmanları tarafından "paha biçilemez" olarak nitelendiriliyor. Peki gerçek fiyatı ne kadar?

Zeki Paşa Yalısı emlak uzmanları tarafından "paha biçilemez" olarak nitelendiriliyor. Peki gerçek fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin en pahalı evi unvanını taşıyan bu lüks gayrimenkulün fiyatı, bölgedeki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında listelendiği göz önüne alındığında, emlak uzmanları tarafından 'paha biçilemez' olarak nitelendiriliyor. Yalıyı satışa çıkaran aile, emlak şirketini yetkili kılmış durumda. Tarihe meydan okuyan Zeki Paşa Yalısı, eşsiz mimari dokusunu ve tarihî ihtişamını koruyarak Boğaz’ın en göz alıcı simgelerinden biri olmaya devam ediyor.

