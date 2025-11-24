Türkiye'nin En Pahalı Evi Satışa Çıkarıldı! 130 Yıllık Zeki Paşa Yalısı'nın Yeni Sahibi Kim Olacak?
Türkiye’nin en değerli gayrimenkulü olarak gösterilen, İstanbul Boğazı’nın incisi Zeki Paşa Yalısı, yeni sahibini bekliyor. 130 yıllık bir tarihe sahip olan bu görkemli yapı, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı. Sarıyer Rumelihisarı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen altında yer alan yalı, benzersiz konumu ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Türkiye'nin en pahalı evini kim alacak?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizi kucaklayan manzarası, yemyeşil geniş bahçesi ve bir şatoyu andıran heybetli duruşuyla Zeki Paşa Yalısı, adeta bir tarih abidesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bodrum dahil beş kattan oluşan yalı, toplam 2.489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.
Zeki Paşa Yalısı emlak uzmanları tarafından "paha biçilemez" olarak nitelendiriliyor. Peki gerçek fiyatı ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın