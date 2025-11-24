Türkiye'nin En Pahalı Evi Satışa Çıkarıldı! 130 Yıllık Zeki Paşa Yalısı'nın Yeni Sahibi Kim Olacak?

Yapının kat yükseklikleri 3 metreden 4.5 metreye kadar değişiyor ve her katta 5’i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor. Bu, yalının toplamda 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu olduğunu gösteriyor. Özgün dokusunu koruyan Zeki Paşa Yalısı, 1908 sonrası Ömer Faruk Efendi ve Sabiha Sultan’ın ikametgahı olmuş, 1930’larda ise Baştımar ailesi tarafından satın alınarak uzun yıllar özel konut olarak kullanılmıştır.