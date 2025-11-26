onedio
Altın Fiyatları İçin Rekor İhtimali: Altında 5 Bin Dolar Hayal Değil

İsmail Kahraman
26.11.2025 - 10:57

Bank of America’nın (BofA) 2026 yılı için yayınladığı altın fiyatları tahmini yatırımcıları heyecanlandırdı. Banka uzmanlarının yayınladığı raporda altının ons fiyatı için 5 bin dolar hedefi konuldu. Altının ons fiyatı bugün 4 bin 154 liradan işlem görürken, Türkiye’de gram altın ise 5 bin 667 liraya yükseldi. BofA’nın altın tahmininin tutması halinde Türkiye’de de gram altın fiyatı 7 bin lirayı geçecek.

Altın yatırımcıları uzmanlar tarafından yayınlanan altın fiyatları tahminlerini yakından takip ediyor.

CNBC-e’de yer alan habere göre, Bank of America 2026 için altın fiyatları tahminini yukarı yönlü güncelledi. Michael Widmer’in öncülük ettiği ekip tarafından hazırlanan altın fiyatları raporunda 2026’da altının ons fiyatı için 5 bin doların hayal olmadığı bilgisi yer aldı.

Uzmanlar, 2025’te altın fiyatlarının yükselmesine neden olan faktörlerin yeni yılda da sürmesini bekliyor.

BofA’nın 2026’da altın fiyatları için ortalama beklentisi ise 4 bin 538 dolar.

Türkiye’de gram altın fiyatı nasıl belirleniyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.

