Altın Fiyatları İçin Rekor İhtimali: Altında 5 Bin Dolar Hayal Değil

CNBC-e’de yer alan habere göre, Bank of America 2026 için altın fiyatları tahminini yukarı yönlü güncelledi. Michael Widmer’in öncülük ettiği ekip tarafından hazırlanan altın fiyatları raporunda 2026’da altının ons fiyatı için 5 bin doların hayal olmadığı bilgisi yer aldı.

Uzmanlar, 2025’te altın fiyatlarının yükselmesine neden olan faktörlerin yeni yılda da sürmesini bekliyor.

BofA’nın 2026’da altın fiyatları için ortalama beklentisi ise 4 bin 538 dolar.