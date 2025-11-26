Altın Fiyatları İçin Rekor İhtimali: Altında 5 Bin Dolar Hayal Değil
Bank of America’nın (BofA) 2026 yılı için yayınladığı altın fiyatları tahmini yatırımcıları heyecanlandırdı. Banka uzmanlarının yayınladığı raporda altının ons fiyatı için 5 bin dolar hedefi konuldu. Altının ons fiyatı bugün 4 bin 154 liradan işlem görürken, Türkiye’de gram altın ise 5 bin 667 liraya yükseldi. BofA’nın altın tahmininin tutması halinde Türkiye’de de gram altın fiyatı 7 bin lirayı geçecek.
Altın yatırımcıları uzmanlar tarafından yayınlanan altın fiyatları tahminlerini yakından takip ediyor.
Türkiye’de gram altın fiyatı nasıl belirleniyor?
