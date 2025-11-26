Cem Küçük'ten Genel Af İması: Bir Şey Olacaksa Herkesi Kapsayacak Şekilde Olmalıdır

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik dilini eleştiren Küçük, YouTube ve diğer mecralarda sert ifadelerin ötesine geçerek hakaret ve küfür boyutuna varan söylemlerin kullanıldığını belirtti. Erdoğan’ın Adnan Menderes’in sonuna benzetilmesinin ve benzeri söylemlerin doğru olmadığını ifade eden Küçük, 'Sert ifade olabilir ama ülkenin Cumhurbaşkanını Menderes’e benzetmek doğru değil' dedi.

Programda, sosyal medyada Furkan Bölükbaşı'nın tutuklanması konusu da gündeme geldi. Cem Küçük, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a dikkat çekerek, Atatürk’e yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Küçük, 'Atatürk’ü koruma kanunu var. Haklı bile olunsa, bu kanun çerçevesinde o ifadeler hakaret kabul ediliyor' değerlendirmesinde bulundu.