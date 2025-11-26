Cem Küçük'ten Genel Af İması: Bir Şey Olacaksa Herkesi Kapsayacak Şekilde Olmalıdır
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Medya Kritik' programında gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur ve Şamil Tayyar; Fatih Altaylı hakkındaki yargı süreci, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik üslubu ve sosyal medyadaki tartışmaları değerlendirdi.
Cem Küçük, 'Bir şey olacaksa herkesi kapsamalı' diyerek programda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı da kapsayan bir sürecin başlaması gerektiğini söyledi.
"Herkesi kapsamalı..."
"Cumhurbaşkanını Menderes’e benzetmek doğru değil"
"Murat Bardakçı, Fatih Altaylı lehine rapor verdi."
Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz
