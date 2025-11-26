onedio
Cem Küçük'ten Genel Af İması: Bir Şey Olacaksa Herkesi Kapsayacak Şekilde Olmalıdır

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
26.11.2025 - 23:23

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Medya Kritik' programında gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur ve Şamil Tayyar; Fatih Altaylı hakkındaki yargı süreci, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik üslubu ve sosyal medyadaki tartışmaları değerlendirdi.

Cem Küçük, 'Bir şey olacaksa herkesi kapsamalı' diyerek programda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı da kapsayan bir sürecin başlaması gerektiğini söyledi.

Programda söz alan Cem Küçük, Şamil Tayyar’ın görüşlerine atıfta bulunarak, yargı süreçlerinde bir adım atılacaksa bunun herkesi kapsayacak şekilde olması gerektiğini savundu. Küçük, 'Eğer bir şey olacaksa bu herkesi kapsamalı; Kavala’yı da, Demirtaş’ı da, bu arkadaşları da kapsayan bir şey olması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik dilini eleştiren Küçük, YouTube ve diğer mecralarda sert ifadelerin ötesine geçerek hakaret ve küfür boyutuna varan söylemlerin kullanıldığını belirtti. Erdoğan’ın Adnan Menderes’in sonuna benzetilmesinin ve benzeri söylemlerin doğru olmadığını ifade eden Küçük, 'Sert ifade olabilir ama ülkenin Cumhurbaşkanını Menderes’e benzetmek doğru değil' dedi.

Programda, sosyal medyada Furkan Bölükbaşı'nın tutuklanması konusu da gündeme geldi. Cem Küçük, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a dikkat çekerek, Atatürk’e yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Küçük, 'Atatürk’ü koruma kanunu var. Haklı bile olunsa, bu kanun çerçevesinde o ifadeler hakaret kabul ediliyor' değerlendirmesinde bulundu.

Cem Küçük, Fatih Altaylı ile ilgili süreçte tarihçi Murat Bardakçı’nın verdiği rapora değindi. Bardakçı’nın, Altaylı lehine görüş bildirdiğini ve 'kastettiği bu değildir' şeklinde rapor vererek arkadaşını kurtarmaya yönelik bir girişimde bulunduğunu belirten Küçük, bunu bir 'karakter örneği' olarak nitelendirdi.

Ancak Küçük, bu durum üzerinden muhalefete ve medyaya 'çifte standart' eleştirisinde bulundu. Bardakçı’nın bu tavrının muhalif kesim tarafından eleştirilmediğini belirten Küçük, 'Aynı şeyi ben, Şamil Tayyar veya Fatih Atık yapsaydı büyük tepki görürdük. Hükümete yakın biri hükümeti savunduğunda her yerde hakarete maruz kalıyor' ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
