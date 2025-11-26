onedio
Bu Yıl Bedelli Askerliğe Başvuran Kişi Sayısı Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
26.11.2025

Milli Savunma Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2026 bütçe sunumuna göre, 26 Haziran 2019’da yürürlüğe giren Askeralma Kanunu kapsamında 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine alındı.

Bu sayı içindeki bedelli askerlik başvuru sayısı da açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu 2026 yılı bütçe sunumunda, 26 Haziran 2019’da yürürlüğe giren Askeralma Kanunu çerçevesinde toplam 3 milyon 814 bin 45 kişinin askerlik hizmetine tabi tutulduğunu açıkladı.

Bu yıl 328 bin 936 askerlik yükümlüsü silah altına alınırken, bunlardan 101 bin 212’si bedelli, 5 bin 890’ı ise dövizli askerlik hizmetine başvurdu. Bedelli askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira, dövizli askerlikten ise 33 milyon 757 bin 242 euro gelir elde edilerek Hazine’ye kaydedildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
