Bu Yıl Bedelli Askerliğe Başvuran Kişi Sayısı Açıklandı

Bu yıl 328 bin 936 askerlik yükümlüsü silah altına alınırken, bunlardan 101 bin 212’si bedelli, 5 bin 890’ı ise dövizli askerlik hizmetine başvurdu. Bedelli askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira, dövizli askerlikten ise 33 milyon 757 bin 242 euro gelir elde edilerek Hazine’ye kaydedildi.