Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 25,49 Oldu: YDO ile Hangi Kalemlere Zam Gelecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan tebliğine göre 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 oldu. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek zam oranı ile birlikte vergi ve harçlar, IMEI ücreti, yurt dışı çıkış harcı, temettü geliri beyan sınırı ve emlak vergisi gibi kalemlere zam gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek belli olan YDO oranı sonrasında yaptığı açıklamada, “Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna da yeniden değerleme oranıyla artırılacak.” ifadelerini kullandı.