Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 25,49 Oldu: YDO ile Hangi Kalemlere Zam Gelecek?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2025 - 07:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan tebliğine göre 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 oldu. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek zam oranı ile birlikte vergi ve harçlar, IMEI ücreti, yurt dışı çıkış harcı, temettü geliri beyan sınırı ve emlak vergisi gibi kalemlere zam gelecek. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek belli olan YDO oranı sonrasında yaptığı açıklamada, “Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna da yeniden değerleme oranıyla artırılacak.” ifadelerini kullandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yüzde 25,49 olarak belirlediği Yeniden Değerleme Oranı ile birçok kaleme zam gelecek.

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek zam oranı ile birlikte zamlanacak başlıca kalemler şöyle;

  • Vergi ve harçlar

  • Trafik ve idari para cezaları

  • IMEI kayıt ücreti

  • Yurt dışı çıkış harcı

  • Emlak vergisi

  • Kira gelir vergisi istisnası

  • Temettü geliri beyan sınırı

  • Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)

  • Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları

  • Fatura ve amortisman sınırları

  • Binek araç giderleri

Kaynak: BloombergHT

Bakan Mehmet Şimşek’ten YDO yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, 'Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak.' diye konuştu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
