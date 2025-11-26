onedio
Tüm Kalemlere Yansıyacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Hakan Karakoca
27.11.2025 - 00:19

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dikkatler her yıl olduğu gibi Yeniden Değerleme Oranı’na yöneldi. ÜFE verisinin son 12 aylık ortalaması bu oranı belirliyor. Geçen yıl yüzde 43,93 olarak açıklanan oran, bu yıl yüzde 25,49 seviyesine geriledi.

Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisiyle yükseltilebiliyor veya düşürülebiliyor.

Yeniden Değerleme Oranı neleri etkiliyor?

Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanmasıyla birlikte vergi ve harçlardan çalışan yemek ücretlerine, ulaşım giderlerinden kira vergisi istisnasına, temettü beyan sınırından 5 yıl içindeki gayrimenkul kazanç vergisine, fatura ve amortisman limitlerinden binek araç giderlerine, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Bu düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

1 Ocak'a kadar zamsız fiyatlar...

%25.49 olarak açıklanan oranın ardından 1 Ocak'a kadar vatandaşlar bu hizmetleri şimdiki zamsız fiyatla yapabilecek. Ancak 1 Ocak'tan sonra bu hizmetlerde %25.49'luk ek fiyatlar görecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Onur

Zam’ın adı yeniden değerleme oldu… güldür güldür showda bi skeç var. …ekmeğe zam demeyelim de obeziteye tokat… işsizlik oranı %20 demeyelim de çalışma oranı ... Devamını Gör