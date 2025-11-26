Tüm Kalemlere Yansıyacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dikkatler her yıl olduğu gibi Yeniden Değerleme Oranı’na yöneldi. ÜFE verisinin son 12 aylık ortalaması bu oranı belirliyor. Geçen yıl yüzde 43,93 olarak açıklanan oran, bu yıl yüzde 25,49 seviyesine geriledi.

Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisiyle yükseltilebiliyor veya düşürülebiliyor.