Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Hedeflerini ve Ekonomiyi Yorumladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, enflasyonu önce sabitleyip ardından tek haneli seviyelere çekmeyi ve nihayetinde yüzde 5’e sabitlemeyi hedeflediklerini söyledi. Karahan, piyasaların güveninin artırılması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için atılacak adımları da yakından takip ettiklerini ifade etti.
"Hedef enflasyonu önce tek haneye düşürmek, ardından %5'e sabitlemek"
Karahan, "Enflasyon virüs gibidir" dedi.
Kiralara da değinen Karahan, kiraların enflasyon düşüşünü yavaşlattığını açıkladı.
Sorsan %11 der hedef %5 e sabitlemek su an ülke enflasyonu %80 ler üstünde yanlarında yalancı TÜİK yandaş basın milleti kandırmaya çalışıyorlar da yemezler k... Devamını Gör
La fonten'den masallarrrrrr ! 👏👏👏
günlük masal dozumuzu aldık şimdi enflasyonu düşük açıkla da maaşlara zam gelmesin 😁