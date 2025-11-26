onedio
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Hedeflerini ve Ekonomiyi Yorumladı

Hakan Karakoca
26.11.2025 - 22:17 Son Güncelleme: 26.11.2025 - 23:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, enflasyonu önce sabitleyip ardından tek haneli seviyelere çekmeyi ve nihayetinde yüzde 5’e sabitlemeyi hedeflediklerini söyledi. Karahan, piyasaların güveninin artırılması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için atılacak adımları da yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Hedef enflasyonu önce tek haneye düşürmek, ardından %5'e sabitlemek"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türk Lirası’na güvenin yeniden artmasının döviz bozdurma yoluyla rezervlere olumlu yansıdığını açıkladı. Karahan, yüksek enflasyonun temel sorun olduğunu belirterek, hedeflerinin önce enflasyonu tek haneli seviyeye düşürmek, ardından yüzde 5’te sabitlemek olduğunu söyledi. Alınan tedbirlerle enflasyonu önce yüzde 75 seviyesinde stabilize etmeyi, ardından dengeli bir şekilde düşürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Karahan, para politikasının sıkılığını koruyarak talep koşullarını dezenflasyonla uyumlu hâle getireceklerini ifade etti.

Karahan, "Enflasyon virüs gibidir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu virüse benzeterek, “Vücutta uzun süre kalınca onu defetmek zorlaşıyor. Ancak doğru reçeteyi uyguluyoruz ve nihai hedefimize ulaşacağımızdan kuşkumuz yok. İlacın etkisi biraz zaman alabilir” dedi. Karahan, Eylül ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, bunun başta gıda olmak üzere bazı kalemlerden kaynaklandığını belirtti. Kuraklık ve don etkisinin belirgin olduğunu vurgulayan Karahan, Ekim ayında enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğini ve Kasım ayı beklentilerinin de benzer şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kiralara da değinen Karahan, kiraların enflasyon düşüşünü yavaşlattığını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede temel aracın 'para politikamız' olduğunu belirterek, bazı ürün ve kalemlerde fiyatlamaların 'para politikasının dışında gerçekleşebildiğini' söyledi. Karahan, özellikle 'kira ve eğitim kalemleri geçmiş enflasyona göre belirleniyor' dedi ve ekledi: 'Kiracılar genellikle 12 aylık sözleşme yapıyor; eğitimde de durum aynı. Enflasyon düşse bile, bu kalemlerde geçmiş enflasyon etkisiyle gelecek enflasyon ortalamanın üzerinde kalabiliyor.'

