Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Hedeflerini ve Ekonomiyi Yorumladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu virüse benzeterek, “Vücutta uzun süre kalınca onu defetmek zorlaşıyor. Ancak doğru reçeteyi uyguluyoruz ve nihai hedefimize ulaşacağımızdan kuşkumuz yok. İlacın etkisi biraz zaman alabilir” dedi. Karahan, Eylül ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, bunun başta gıda olmak üzere bazı kalemlerden kaynaklandığını belirtti. Kuraklık ve don etkisinin belirgin olduğunu vurgulayan Karahan, Ekim ayında enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğini ve Kasım ayı beklentilerinin de benzer şekilde sürdüğünü ifade etti.