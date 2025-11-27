onedio
ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman’dan Asgari Ücret Açıklaması: “Kimse Memnun Olmayacak”

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2025 - 08:22

Yeni yıla az bir süre kala vatandaşlar asgari ücrete yapılacak zammı beklemeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak ve asgari ücrete yapılacak zammı belirleyecek. Küresel bankaların Türkiye ekonomisi ile ilgili hazırladığı raporda asgari ücret zammı için yüzde 20 oranı işaret edilirken, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman’dan da asgari ücret açıklaması geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı geçtiğimiz gün düzenlendi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Hacısüleyman, yeni asgari ücretin hem işvereni hem de işçiyi memnun etmeyeceğini söyledi.

ATSO Başkanı “Asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artışı modellemesi tartışılıyor. Belirlenecek olan asgari ücret oranı hiçbirimiz için yeterli olmayacak. Bu üretim durgunluğu döneminde işverenler için bir maliyet artışı olacak. Çalışanlar ve enflasyon için de tetikleyici olacak. Belirlenecek oran ne alanlar için ne de işverenler için memnun edici olmayacak. Eğitim, sağlık ve gıda maliyetlerimizin bir şekilde kontrol altında olması gerekir. Asgari ücretin işverene maliyeti şu anda 30 bin TL.” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
