ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman’dan Asgari Ücret Açıklaması: “Kimse Memnun Olmayacak”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Hacısüleyman, yeni asgari ücretin hem işvereni hem de işçiyi memnun etmeyeceğini söyledi.

ATSO Başkanı “Asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artışı modellemesi tartışılıyor. Belirlenecek olan asgari ücret oranı hiçbirimiz için yeterli olmayacak. Bu üretim durgunluğu döneminde işverenler için bir maliyet artışı olacak. Çalışanlar ve enflasyon için de tetikleyici olacak. Belirlenecek oran ne alanlar için ne de işverenler için memnun edici olmayacak. Eğitim, sağlık ve gıda maliyetlerimizin bir şekilde kontrol altında olması gerekir. Asgari ücretin işverene maliyeti şu anda 30 bin TL.” ifadelerini kullandı.