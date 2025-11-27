ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman’dan Asgari Ücret Açıklaması: “Kimse Memnun Olmayacak”
Yeni yıla az bir süre kala vatandaşlar asgari ücrete yapılacak zammı beklemeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak ve asgari ücrete yapılacak zammı belirleyecek. Küresel bankaların Türkiye ekonomisi ile ilgili hazırladığı raporda asgari ücret zammı için yüzde 20 oranı işaret edilirken, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman’dan da asgari ücret açıklaması geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı geçtiğimiz gün düzenlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın