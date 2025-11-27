onedio
Meteoroloji’den Kuvvetli Lodos Uyarısı: 13 İlde Kar Yağışı Bekleniyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
27.11.2025 - 07:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahminlerine göre bugün Marmara ve Ege Bölgesi’nde kuvvetli lodos olacak. Kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yapılırken, ulaşımda da aksaklıklar olabilir. Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya’da ise sağanak yağış beklentisi var.

Öte yandan hafta sonu ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. 1 Aralık Pazartesi günü 13 ilde kar ve karla karışık yağmur yağacak.

Meteoroloji bazı bölgelerdeki kuvvetli rüzgar ve sağanacak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Hava durumu Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı ve ulaşımda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle uyarıda bulundu.

Yeni haftada 13 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporlarına göre ise 1 Aralık Pazartesi günü 13 ilede kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Kar yağışının beklendiği 13 kent şu şekilde;

27 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇

28 Kasım Cuma Hava Durumu 👇

29 Kasım Cumartesi Hava Durumu 👇

30 Kasım Pazar Hava Durumu 👇

1 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Gündem Editörü
