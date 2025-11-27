Meteoroloji’den Kuvvetli Lodos Uyarısı: 13 İlde Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahminlerine göre bugün Marmara ve Ege Bölgesi’nde kuvvetli lodos olacak. Kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yapılırken, ulaşımda da aksaklıklar olabilir. Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya’da ise sağanak yağış beklentisi var.
Öte yandan hafta sonu ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. 1 Aralık Pazartesi günü 13 ilde kar ve karla karışık yağmur yağacak.
Meteoroloji bazı bölgelerdeki kuvvetli rüzgar ve sağanacak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.
Yeni haftada 13 ilde kar yağışı bekleniyor.
27 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇
28 Kasım Cuma Hava Durumu 👇
29 Kasım Cumartesi Hava Durumu 👇
30 Kasım Pazar Hava Durumu 👇
1 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇
