OpenAI’dan Veri Sızıntısı İtirafı: Mixpanel ile İş Birliği Sonlandırıldı

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, iş ortaklarından olan Mixpanel’de yaşanan veri sızıntısı nedeniye bazı kendi kullanıcılarının isim-soyisim, tarayıcı kaynaklı yaklaşık konum bilgisi, kullanıcı ID’leri ve e-posta adreslerinin üçüncü kişilerin eline geçtiğini açıkladı.

Şirket, ChatGPT konuşmaları, API kullanım verileri, parolalar, kimlik bilgileri, kredi kartı numaraları gibi kendi sistemlerinde yer alan bilgilerin ise güvenliği olduğunu duyurdu.

OpenAI, veri sızıntısı yaşayan iş ortaklarından Mixpanel tüm sistemlerden kaldırıldığını da açıkladı.

Şirket, yaşanan veri sızıntısının dolandırıcılıkta kullanılabileceği için gelen maillerdeki bağlantı veya eklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.