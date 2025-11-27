OpenAI’dan Veri Sızıntısı İtirafı: Mixpanel ile İş Birliği Sonlandırıldı
ChatGPT ile yapay zeka devriminin önce şirketlerinden biri haline gelen OpenAI, iş ortaklarından olan Mixpanel’de yaşanan veri sızıntısı nedeniyle açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada Mixpanel’in altyapısının hacklenmesi nedeniyle bazı kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiği duyuruldu. Kendi sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısı olmadığını iddia eden OpenAI, ChatGPT konuşmaları, API kullanım verileri, parolalar, kimlik bilgileri gibi kritik önemdeki verilerin güvenli olduğunu belirtti.
Kısa zamanda milyonlarca kullancıya ulaşan ChatGPT ile ilgili veri sızıntısı iddiası gündemde.
