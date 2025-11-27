onedio
article/comments
article/share
OpenAI’dan Veri Sızıntısı İtirafı: Mixpanel ile İş Birliği Sonlandırıldı

OpenAI'dan Veri Sızıntısı İtirafı: Mixpanel ile İş Birliği Sonlandırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2025 - 11:09

ChatGPT ile yapay zeka devriminin önce şirketlerinden biri haline gelen OpenAI, iş ortaklarından olan Mixpanel’de yaşanan veri sızıntısı nedeniyle açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada Mixpanel’in altyapısının hacklenmesi nedeniyle bazı kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiği duyuruldu. Kendi sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısı olmadığını iddia eden OpenAI, ChatGPT konuşmaları, API kullanım verileri, parolalar, kimlik bilgileri gibi kritik önemdeki verilerin güvenli olduğunu belirtti.

Kısa zamanda milyonlarca kullancıya ulaşan ChatGPT ile ilgili veri sızıntısı iddiası gündemde.

Kısa zamanda milyonlarca kullancıya ulaşan ChatGPT ile ilgili veri sızıntısı iddiası gündemde.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, iş ortaklarından olan Mixpanel’de yaşanan veri sızıntısı nedeniye bazı kendi kullanıcılarının isim-soyisim, tarayıcı kaynaklı yaklaşık konum bilgisi, kullanıcı ID’leri ve e-posta adreslerinin üçüncü kişilerin eline geçtiğini açıkladı. 

Şirket, ChatGPT konuşmaları, API kullanım verileri, parolalar, kimlik bilgileri, kredi kartı numaraları gibi kendi sistemlerinde yer alan bilgilerin ise güvenliği olduğunu duyurdu.

OpenAI, veri sızıntısı yaşayan iş ortaklarından Mixpanel tüm sistemlerden kaldırıldığını da açıkladı.

Şirket, yaşanan veri sızıntısının dolandırıcılıkta kullanılabileceği için gelen maillerdeki bağlantı veya eklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
