LaLiga Başkanı Tebas, Real Madrid'in İletişim Stratejisini Goebbels'in Propaganda Tekniklerine Benzetti
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LaLiga Başkanı Javier Tebas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Real Madrid yönetimini hedef aldı. Tebas, kulübün iletişim yöntemlerini Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in tekniklerine benzetti. Paylaşım, Real Madrid'in maç programı ve hakem kararları üzerinden yürüttüğü tartışmanın ortasında geldi.
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Tebas, Real Madrid yönetimini hedef aldı.
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Paylaşım iki El Debate yazısının ardından geldi.
Tebas, kulübe yakın gazetecileri eleştirdi.
Tebas, kulüpten talepleri açıklamasını istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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