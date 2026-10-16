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LaLiga Başkanı Tebas, Real Madrid'in İletişim Stratejisini Goebbels'in Propaganda Tekniklerine Benzetti

LaLiga Başkanı Tebas, Real Madrid'in İletişim Stratejisini Goebbels'in Propaganda Tekniklerine Benzetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 20:24
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LaLiga Başkanı Javier Tebas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Real Madrid yönetimini hedef aldı. Tebas, kulübün iletişim yöntemlerini Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in tekniklerine benzetti. Paylaşım, Real Madrid'in maç programı ve hakem kararları üzerinden yürüttüğü tartışmanın ortasında geldi.

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Tebas, Real Madrid yönetimini hedef aldı.

Tebas, Real Madrid yönetimini hedef aldı.

Tebas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Real Madrid yönetimini, kulübe yakın gazetecileri ve Real Madrid TV'yi hedef aldı. Kulübün iletişim anlayışını Nazi Almanyası'ndaki propaganda yöntemleriyle ilişkilendiren Tebas, benzetmesinin Real Madrid taraftarlarıyla ya da herhangi bir ideolojiyle ilgisi olmadığını, yalnızca propaganda tekniklerini kastettiğini vurguladı.

Paylaşım iki El Debate yazısının ardından geldi.

Paylaşım iki El Debate yazısının ardından geldi.

Paylaşım, İspanyol basınında yer alan iki El Debate yazısının ardından geldi. Yazılardan biri Real Madrid'in maç programlamasına yönelik şikayetlerini ele alıyordu ve 7 Kasım'daki Valencia maçının saatini de kapsıyordu. Diğeri ise Negreira soruşturması ile hakem kararları üzerineydi.

Tebas, kulübe yakın gazetecileri eleştirdi.

Tebas, kulübe yakın gazetecileri eleştirdi.

Tebas, kulübün kaynaklarına dayanarak haber yaptığını öne sürdüğü gazetecilerden Tomás González Martín ve Jesús Urdiola'yı eleştirdi ve bir gazeteciyi kulüp mesajlarını tekrar eden bir papağana benzetti. Kulüp yöneticilerinin bazı yayın organlarına baskı yaptığını, gazetecilerin işten çıkarılmasını isteyen telefonlar açtığını da iddia etti.

Real Madrid TV'yi ise kulüp iletişim orkestrasının başat sesi olarak tanımlayan Tebas, kanalın hakem pozisyonlarını seçici biçimde öne çıkardığını savundu.

Tebas, kulüpten talepleri açıklamasını istedi.

Tebas, kulüpten talepleri açıklamasını istedi.

Tebas, Negreira davasının aleyhe verilen kararları mağduriyetin kanıtı gibi göstermek için kullanıldığını savundu. Real Madrid'in maç programına dair taleplerinden hangilerinin kabul edildiğini, hangilerinin reddedildiğini, aralarında Santiago Bernabéu'daki etkinliklerle ilgili olanların da bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

LaLiga'nın rakiplerin, taraftarların ve yayın anlaşmalarının çıkarlarını da gözetmek zorunda olduğunu belirten Tebas, reddedilen bir talebin ayrımcılık anlamına gelmediğini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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