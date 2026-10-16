LaLiga Başkanı Tebas, Real Madrid'in İletişim Stratejisini Goebbels'in Propaganda Tekniklerine Benzetti

Tebas, kulübün kaynaklarına dayanarak haber yaptığını öne sürdüğü gazetecilerden Tomás González Martín ve Jesús Urdiola'yı eleştirdi ve bir gazeteciyi kulüp mesajlarını tekrar eden bir papağana benzetti. Kulüp yöneticilerinin bazı yayın organlarına baskı yaptığını, gazetecilerin işten çıkarılmasını isteyen telefonlar açtığını da iddia etti.

Real Madrid TV'yi ise kulüp iletişim orkestrasının başat sesi olarak tanımlayan Tebas, kanalın hakem pozisyonlarını seçici biçimde öne çıkardığını savundu.