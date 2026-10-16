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Şampiyonlar Ligi Resmi Hesabı Roma Maçını Çeviren Arda Güler'i Paylaştı

Şampiyonlar Ligi Resmi Hesabı Roma Maçını Çeviren Arda Güler'i Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 16:35
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Real Madrid'in Roma deplasmanında 3-1 geriden dönerek 4-3 kazandığı maçın ardından Arda Güler'i paylaştı. Hesap, 14 Ekim'de oynanan karşılaşmadan iki gün sonra Güler'e ayırdığı videoyu 'Arda Güler etkisi' notuyla yayınladı. Mourinho'nun yedek kulübesinde başlattığı milli futbolcu 59. dakikada oyuna girdi. Roma'nın golleri Marten de Roon'un golü ile Donyell Malen'in iki golünden gelirken Real Madrid'in ilk golünü Kylian Mbappé attı. Madrid, 83. dakikadan itibaren yedi dakikada üç gol buldu; Güler'in kullandığı kornerlerde Endrick 85'te, Antonio Rüdiger ise 90'da fileleri havalandırdı. Güler, iki asistle Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Madrid'e galibiyeti getiren isim oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımı şöyleydi:

Video yüz binlerce görüntü ve yüzlerce yanıt aldı.

Video yüz binlerce görüntü ve yüzlerce yanıt aldı.
twitter.com

"Bazı oyuncuların iz bırakması için koca bir sezon gerekir. Arda'ya 20 dakika yetiyor."

"Bazı oyuncuların iz bırakması için koca bir sezon gerekir. Arda'ya 20 dakika yetiyor."
twitter.com

Sonraki maçın planı belli.

Sonraki maçın planı belli.
twitter.com

"Arsenal bu adamı almak için bütün parasını harcayacak, hahaha."

"Arsenal bu adamı almak için bütün parasını harcayacak, hahaha."
twitter.com
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"Arda neden maçın oyuncusu seçilmedi?"

"Arda neden maçın oyuncusu seçilmedi?"
twitter.com

"Mourinho'ya sorulması gereken soru şu: Real 3-1 gerideyken Bellingham 10 numara olarak takıma ne kattı? Real 4-3 öne geçerken 10 numara olarak ne yaptı? Bellingham harika bir 8 numara ama kesinlikle 10 numara değil."

"Mourinho'ya sorulması gereken soru şu: Real 3-1 gerideyken Bellingham 10 numara olarak takıma ne kattı? Real 4-3 öne geçerken 10 numara olarak ne yaptı? Bellingham harika bir 8 numara ama kesinlikle 10 numara değil."
twitter.com

"Arda Güler kim mi? Endrick'in kısa boyuna rağmen onu kornerden gol attıran kişi. SPECTAGULER"

"Arda Güler kim mi? Endrick'in kısa boyuna rağmen onu kornerden gol attıran kişi. SPECTAGULER"
twitter.com

"Hâlâ tartışmasız ilk 11'de oynamıyor. Ona gerektiği gibi saygı duyulan bir takıma gitse daha iyi. Mesela Bayern onu almaktan büyük mutluluk duyardı. Barça da öyle. Manchester City, Liverpool ve diğerleri de."

"Hâlâ tartışmasız ilk 11'de oynamıyor. Ona gerektiği gibi saygı duyulan bir takıma gitse daha iyi. Mesela Bayern onu almaktan büyük mutluluk duyardı. Barça da öyle. Manchester City, Liverpool ve diğerleri de."
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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