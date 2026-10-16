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Real Madrid, Jude Bellingham ile 5 Yıllık Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Real Madrid, Jude Bellingham ile 5 Yıllık Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
16.10.2026 - 16:27
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Transfer muhabiri Fabrizio Romano'nun paylaşımına göre Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, kulübün önerdiği yeni uzun vadeli sözleşmeyi kabul etti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Madrid yönetimi arasında sözlü anlaşma sağlandı, resmi adımlar ise henüz atılmadı. İspanyol gazetesi AS'tan José Félix Díaz'ın haberine göre yeni sözleşme beş yıl sürecek ve Bellingham'ı 2031'e kadar Santiago Bernabéu'da tutacak. Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar geçerli olan oyuncu, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Madrid'e gelmişti. Romano'ya göre Bellingham, yeni sözleşmeye giden listede Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın ardından geliyor.

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Beş yıllık sözleşme Bellingham'ı 2031 yazına kadar Madrid'de tutacak

Beş yıllık sözleşme Bellingham'ı 2031 yazına kadar Madrid'de tutacak

Romano, anlaşmanın sözlü düzeyde tamamlandığını, imza için gereken resmi adımların ise henüz atılmadığını duyurdu. AS'ın haberinde de aynı tablo çiziliyor: taraflar yeni sözleşmenin süresi ve çerçevesi üzerinde uzlaştı, Bellingham'ın yeni imzayla 2031'e kadar Real Madrid forması giyeceği belirtiliyor.

Yeni sözleşme, 2029'da sona erecek mevcut anlaşmanın yerini alacak. Böylece oyuncunun Madrid'deki toplam kalış süresi, 2023'te başlayan serüvenle birlikte sekiz sezona çıkacak. Kulüpten şimdilik resmi bir açıklama gelmedi; imza töreni ve Real Madrid'in duyurusuyla birlikte sözleşmenin ayrıntıları netleşecek.

Bellingham 2023'te Dortmund'dan 103 milyon euro sabit bedelle gelmişti

Bellingham 2023'te Dortmund'dan 103 milyon euro sabit bedelle gelmişti
twitter.com

Real Madrid, Bellingham'ı 2023 haziranında Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro sabit bedelle kadrosuna katmıştı. Performansa bağlı eklerle birlikte transferin toplam bedeli yaklaşık 133,9 milyon euroya çıkabiliyordu ve oyuncu altı sezonluk, 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Bellingham, 2020'de Birmingham City'den geçtiği Dortmund'da 132 maçta 24 gol ve 25 asist üretmişti. Madrid'de oynadığı süre boyunca adı zaman zaman Premier Lig kulüpleriyle de anılan oyuncunun yeni sözleşmesi, bu söylentilerin önünü kesecek gibi görünüyor.

Uzun vadeli sözleşme gündemindeki bir diğer isim Arda Güler. AS, 5 Ekim'de Real Madrid ile Güler'in 2029'da biten sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak üzere anlaştığını yazmıştı. Courtois cephesinde ise temmuz ayında Belçikalı kalecinin sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığı bildirilmişti; daha uzun vadeli bir anlaşma için yaz transfer döneminin kapanmasının beklendiği aktarılmıştı. Romano'nun paylaşımındaki sıralama da Madrid'in önce Güler ve Courtois, ardından Bellingham dosyasını kapatacağını gösteriyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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