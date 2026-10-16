Real Madrid, Jude Bellingham ile 5 Yıllık Yeni Sözleşme İçin Anlaştı
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Transfer muhabiri Fabrizio Romano'nun paylaşımına göre Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, kulübün önerdiği yeni uzun vadeli sözleşmeyi kabul etti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Madrid yönetimi arasında sözlü anlaşma sağlandı, resmi adımlar ise henüz atılmadı. İspanyol gazetesi AS'tan José Félix Díaz'ın haberine göre yeni sözleşme beş yıl sürecek ve Bellingham'ı 2031'e kadar Santiago Bernabéu'da tutacak. Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar geçerli olan oyuncu, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Madrid'e gelmişti. Romano'ya göre Bellingham, yeni sözleşmeye giden listede Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın ardından geliyor.
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Beş yıllık sözleşme Bellingham'ı 2031 yazına kadar Madrid'de tutacak
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Bellingham 2023'te Dortmund'dan 103 milyon euro sabit bedelle gelmişti
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