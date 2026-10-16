Real Madrid, Jude Bellingham ile 5 Yıllık Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Romano, anlaşmanın sözlü düzeyde tamamlandığını, imza için gereken resmi adımların ise henüz atılmadığını duyurdu. AS'ın haberinde de aynı tablo çiziliyor: taraflar yeni sözleşmenin süresi ve çerçevesi üzerinde uzlaştı, Bellingham'ın yeni imzayla 2031'e kadar Real Madrid forması giyeceği belirtiliyor.

Yeni sözleşme, 2029'da sona erecek mevcut anlaşmanın yerini alacak. Böylece oyuncunun Madrid'deki toplam kalış süresi, 2023'te başlayan serüvenle birlikte sekiz sezona çıkacak. Kulüpten şimdilik resmi bir açıklama gelmedi; imza töreni ve Real Madrid'in duyurusuyla birlikte sözleşmenin ayrıntıları netleşecek.