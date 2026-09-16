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Maçın Yıldızını Görmezden Geldi: Bellingham'ın Arda Güler'e Tavrı Sosyal Medyada Olay Oldu

Maçın Yıldızını Görmezden Geldi: Bellingham'ın Arda Güler'e Tavrı Sosyal Medyada Olay Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 10:43
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Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın maç sonrası bir anı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntülerde, o akşamın MVP'si seçilen Arda Güler'i Bellingham fark etmemiş gibi davranarak yanından geçti; genç yıldızla ne göz teması kurdu ne de elini sıktı. Türk taraftarların büyük kısmı bu tavrı kıskançlıkla açıklarken, bazı İngiliz taraftarlar görüntülerin yanlış yorumlandığını, olayın hiç de öyle olmadığını savundu.

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İşte o anlar 📹

Arda Güler'e sahip çıktı: Barcelona'ya gidip gol at dedi

Arda Güler'e sahip çıktı: Barcelona'ya gidip gol at dedi
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Herkesin seni sevmesi gerekmiyor: iyi bir sezona başladın dedi

Herkesin seni sevmesi gerekmiyor: iyi bir sezona başladın dedi
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Arda Güler, Jude Bellingham'dan üstün dedi

Arda Güler, Jude Bellingham'dan üstün dedi
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Biraz ego kasman lazım dedi

Biraz ego kasman lazım dedi
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Kendini ağırdan satmasını istedi: dünya yıldızısın dedi

Kendini ağırdan satmasını istedi: dünya yıldızısın dedi
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Dünya Kupası'nın enkazından Arda Güler çıkmış olabilir dedi

Dünya Kupası'nın enkazından Arda Güler çıkmış olabilir dedi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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