Maçın Yıldızını Görmezden Geldi: Bellingham'ın Arda Güler'e Tavrı Sosyal Medyada Olay Oldu
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Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın maç sonrası bir anı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntülerde, o akşamın MVP'si seçilen Arda Güler'i Bellingham fark etmemiş gibi davranarak yanından geçti; genç yıldızla ne göz teması kurdu ne de elini sıktı. Türk taraftarların büyük kısmı bu tavrı kıskançlıkla açıklarken, bazı İngiliz taraftarlar görüntülerin yanlış yorumlandığını, olayın hiç de öyle olmadığını savundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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