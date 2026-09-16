Maçın Yıldızını Görmezden Geldi: Bellingham'ın Arda Güler'e Tavrı Sosyal Medyada Olay Oldu

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın maç sonrası bir anı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntülerde, o akşamın MVP'si seçilen Arda Güler'i Bellingham fark etmemiş gibi davranarak yanından geçti; genç yıldızla ne göz teması kurdu ne de elini sıktı. Türk taraftarların büyük kısmı bu tavrı kıskançlıkla açıklarken, bazı İngiliz taraftarlar görüntülerin yanlış yorumlandığını, olayın hiç de öyle olmadığını savundu.