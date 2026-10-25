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MHK Kayserispor - Batman Petrolspor Maçıyla Tartışılan Hakem Asen Albayrak'ı Süper Amatör Ligi'ne Atadı

MHK Kayserispor - Batman Petrolspor Maçıyla Tartışılan Hakem Asen Albayrak'ı Süper Amatör Ligi'ne Atadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 20:53
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FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, Trendyol 1. Lig'de Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan 2-2'lik maçın ardından bu hafta sonu profesyonel liglerde görev almadı. Merkez Hakem Kurulu, Albayrak'ı Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor karşılaşması için görevlendirdi. Hakem, o maçta verdiği penaltı kararı için VAR'dan gelen uyarıyı inceledikten sonra da kararını değiştirmemişti.

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Albayrak amatör lige atandı.

Albayrak amatör lige atandı.

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Kayserispor - Batman Petrolspor maçını yöneten Asen Albayrak'ı bu hafta sonu profesyonel liglerde görevlendirmedi. Profesyonel liglerde görev alıp almayacağı merakla beklenen tecrübeli hakem, bunun yerine amatör küme maçına atandı. Albayrak, Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor arasındaki karşılaşmada görev yaptı.

Kayserispor'un tepkisini çekmişti.

Kayserispor'un tepkisini çekmişti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 18 Ekim'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi. Batman Petrolspor 2. dakikada Gökhan Altıparmak'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kayserispor 71. dakikada penaltıdan Hasani'nin golüyle beraberliği yakaladı, 82. dakikada yine Hasani ile öne geçti. Batman Petrolspor 87. dakikada Yasir Subaşı'nın golüyle skoru eşitledi. Beraberlikle Kayserispor 26, Batman Petrolspor 20 puana ulaştı.

Albayrak VAR uyarısına rağmen kararında kaldı.

Albayrak VAR uyarısına rağmen kararında kaldı.

Maçın 66. dakikasında Hasani ceza sahasında yerde kalınca Albayrak ev sahibi Kayserispor lehine penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakem, ilk kararında ısrar etti ve penaltıyı verdi. Hasani penaltıyı gole çevirdi. Karar, ertesi günlerde spor programlarında ve kamuoyunda uzun uzun tartışıldı.

Atamaya ilişkin yorumlar.

Atamaya ilişkin yorumlar.

Albayrak'ın amatör lige atanması futbol kamuoyunda ve sosyal medyada hızla gündem oldu. Atamanın hakemi dinlendirmek ya da kamuoyu baskısından uzak tutmak amacıyla yapıldığı yorumları yapıldı. Penaltı kararı günlerce spor programlarına konu olurken, Albayrak'ın bu hafta sonu hangi maçta görev alacağı da merak konusu olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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