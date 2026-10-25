MHK Kayserispor - Batman Petrolspor Maçıyla Tartışılan Hakem Asen Albayrak'ı Süper Amatör Ligi'ne Atadı

FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, Trendyol 1. Lig'de Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan 2-2'lik maçın ardından bu hafta sonu profesyonel liglerde görev almadı. Merkez Hakem Kurulu, Albayrak'ı Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor karşılaşması için görevlendirdi. Hakem, o maçta verdiği penaltı kararı için VAR'dan gelen uyarıyı inceledikten sonra da kararını değiştirmemişti.