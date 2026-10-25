MHK Kayserispor - Batman Petrolspor Maçıyla Tartışılan Hakem Asen Albayrak'ı Süper Amatör Ligi'ne Atadı
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FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, Trendyol 1. Lig'de Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan 2-2'lik maçın ardından bu hafta sonu profesyonel liglerde görev almadı. Merkez Hakem Kurulu, Albayrak'ı Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor karşılaşması için görevlendirdi. Hakem, o maçta verdiği penaltı kararı için VAR'dan gelen uyarıyı inceledikten sonra da kararını değiştirmemişti.
Albayrak amatör lige atandı.
Kayserispor'un tepkisini çekmişti.
Albayrak VAR uyarısına rağmen kararında kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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