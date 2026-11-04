Arda Güler'in Tepkisi Gündem Oldu: Hakem "Sakin Ol Arda" Dedi, O Anlar Milyonlarca Kez İzlendi
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Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 yendiği La Liga maçında Arda Güler ile hakem Jose Luis Munuera Montero arasında geçen diyalog sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Sarı kart beklediği bir pozisyonda hakeme itiraz eden milli futbolcuya hakemden 'Sakin ol Arda' yanıtı geldi.
Hakem Munuera Montero, itiraz eden Arda'ya sakin olmasını söyledi ve gülümsedi.
İŞTE O ANLAR
Real Madrid, Racing Santander deplasmanında ilk yarıda işi bitirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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