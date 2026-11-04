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Arda Güler'in Tepkisi Gündem Oldu: Hakem "Sakin Ol Arda" Dedi, O Anlar Milyonlarca Kez İzlendi

Arda Güler'in Tepkisi Gündem Oldu: Hakem "Sakin Ol Arda" Dedi, O Anlar Milyonlarca Kez İzlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 10:32
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Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 yendiği La Liga maçında Arda Güler ile hakem Jose Luis Munuera Montero arasında geçen diyalog sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Sarı kart beklediği bir pozisyonda hakeme itiraz eden milli futbolcuya hakemden 'Sakin ol Arda' yanıtı geldi.

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Hakem Munuera Montero, itiraz eden Arda'ya sakin olmasını söyledi ve gülümsedi.

Hakem Munuera Montero, itiraz eden Arda'ya sakin olmasını söyledi ve gülümsedi.

Sarı kart beklediği pozisyonun ardından hakem Jose Luis Munuera Montero'ya yönelen Arda Güler, 'Hocam, sarı kart mı?' diye sordu. Hakem ise milli futbolcuyu kızdırmak yerine soğukkanlı kaldı: 'Sakin ol Arda. Haydi Arda, haydi.' Munuera Montero'nun gülümseyerek verdiği bu yanıt, hakem kamerasına da yansıdı.

O anlar, İngilizce altyazılı bir X paylaşımıyla hızla yayıldı ve kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Diyaloğun havası dikkat çekti: Güler'in itirazı da hakemin yanıtı da sertlikten uzak, neredeyse bir sohbet tonundaydı.

İŞTE O ANLAR

Real Madrid, Racing Santander deplasmanında ilk yarıda işi bitirdi.

Real Madrid, Racing Santander deplasmanında ilk yarıda işi bitirdi.

Olayın yaşandığı maç, 1 Kasım Pazar günü Racing Santander'in ev sahipliğinde El Sardinero Stadyumu'nda oynanan La Liga'nın 11. haftası karşılaşmasıydı. Real Madrid 11. dakikada kazandığı penaltıyı Kylian Mbappé ile gole çevirdi. 21. dakikada Arda Güler'in tek pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jude Bellingham farkı ikiye çıkardı, 36. dakikada ceza sahası dışından vuran Yan Diomande skoru 3-0'a getirdi.

Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı ve yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Bellingham'ın golünün asistini yapan milli futbolcu, Real Madrid formasıyla çıktığı 125. resmi maçını oynadı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 27'ye yükseltip 3. sıraya yerleşti. Mourinho'nun takımı hafta içinde AEK Atina deplasmanına gidecek, ardından Valencia ile karşılaşacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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