Arda Güler'in Tepkisi Gündem Oldu: Hakem "Sakin Ol Arda" Dedi, O Anlar Milyonlarca Kez İzlendi

Sarı kart beklediği pozisyonun ardından hakem Jose Luis Munuera Montero'ya yönelen Arda Güler, 'Hocam, sarı kart mı?' diye sordu. Hakem ise milli futbolcuyu kızdırmak yerine soğukkanlı kaldı: 'Sakin ol Arda. Haydi Arda, haydi.' Munuera Montero'nun gülümseyerek verdiği bu yanıt, hakem kamerasına da yansıdı.

O anlar, İngilizce altyazılı bir X paylaşımıyla hızla yayıldı ve kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Diyaloğun havası dikkat çekti: Güler'in itirazı da hakemin yanıtı da sertlikten uzak, neredeyse bir sohbet tonundaydı.