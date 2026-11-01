Arda Güler Racing Santander Deplasmanında Real Madrid'e ve Fenerbahçe'ye Katkı Yaptı

Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 7. dakikada Trent Alexander-Arnold'un yerden ortasına gelişine vurduğu topu auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı. 21. dakikada Bellingham'ın golünün asistini yaparak ikinci golde doğrudan pay sahibi oldu. Milli futbolcu bu sezon La Liga'da 3., tüm kulvarlarda ise 5. asistini yaptı. Arda 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Real Madrid formasıyla çıktığı 125. resmi maç, Fenerbahçe'ye de 2 milyon euroluk ek bonus kazandırdı. Bu bonusla birlikte Fenerbahçe'nin Arda'nın transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı ve sözleşmedeki tüm bonuslar tamamlandı.