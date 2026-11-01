Arda Güler Racing Santander Deplasmanında Real Madrid'e ve Fenerbahçe'ye Katkı Yaptı
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Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında 1 Kasım Pazar günü El Sardinero Stadyumu'nda Racing Santander'e konuk oldu. Jose Mourinho'nun takımında ilk 11'de başlayan Arda Güler 67 dakika sahada kaldı ve bir golün pasını verdi. Milli futbolcunun Real Madrid formasıyla çıktığı 125. resmi maç, Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk ek bonus da getirdi. Real Madrid'in golleri maçın ilk yarısında geldi.
Asistiyle beğeni topladı.
Real Madrid ilk 11'le sahaya çıktı.
Goller ilk yarıda geldi.
Arda Güler bir golün pasını verdi.
Real Madrid puanını 27'ye çıkardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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