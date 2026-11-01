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Arda Güler Racing Santander Deplasmanında Real Madrid'e ve Fenerbahçe'ye Katkı Yaptı

Arda Güler Racing Santander Deplasmanında Real Madrid'e ve Fenerbahçe'ye Katkı Yaptı

arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 22:13
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Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında 1 Kasım Pazar günü El Sardinero Stadyumu'nda Racing Santander'e konuk oldu. Jose Mourinho'nun takımında ilk 11'de başlayan Arda Güler 67 dakika sahada kaldı ve bir golün pasını verdi. Milli futbolcunun Real Madrid formasıyla çıktığı 125. resmi maç, Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk ek bonus da getirdi. Real Madrid'in golleri maçın ilk yarısında geldi.

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Real Madrid ilk 11'le sahaya çıktı.

Real Madrid ilk 11'le sahaya çıktı.

Ligin yeni ekiplerinden Racing Santander ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında Racing'in ev sahibi olduğu El Sardinero Stadyumu'nda karşılaştı. Real Madrid geçen hafta El Clasico'yu kazanmıştı. Arda bu hafta da ilk 11'de başladı.

Goller ilk yarıda geldi.

Goller ilk yarıda geldi.

Real Madrid maça hızlı başladı ve 11. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe golü attı. 21. dakikada Arda Güler'in tek pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jude Bellingham farkı ikiye çıkardı. 36. dakikada korner sonrasında savunmadan uzaklaştırılan topa ceza sahası dışından vuran Yan Diomande skoru 3-0'a getirdi. Maçta bundan sonra gol olmadı.

Arda Güler bir golün pasını verdi.

Arda Güler bir golün pasını verdi.

Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 7. dakikada Trent Alexander-Arnold'un yerden ortasına gelişine vurduğu topu auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı. 21. dakikada Bellingham'ın golünün asistini yaparak ikinci golde doğrudan pay sahibi oldu. Milli futbolcu bu sezon La Liga'da 3., tüm kulvarlarda ise 5. asistini yaptı. Arda 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Real Madrid formasıyla çıktığı 125. resmi maç, Fenerbahçe'ye de 2 milyon euroluk ek bonus kazandırdı. Bu bonusla birlikte Fenerbahçe'nin Arda'nın transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı ve sözleşmedeki tüm bonuslar tamamlandı.

Real Madrid puanını 27'ye çıkardı.

Real Madrid puanını 27'ye çıkardı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 27'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Racing Santander ise 11 puanda kalarak 16. sırada bulunuyor. Real Madrid ligde üst üste 4. galibiyetini aldı, tüm kulvarlarda galibiyet serisini ise 6 maça çıkardı. Mourinho'nun takımı hafta içinde AEK Atina deplasmanına gidecek, ardından Valencia deplasmanında oynayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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