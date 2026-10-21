Arda Güler'in Yeni Maaşı Ortaya Çıktı: Real Madrid Mevcut Maaşının 2 Katını Vererek İmzayı Attıracak

Sağ kanat, on numara ve orta saha gibi farklı rollerde görev yapan Arda, bu sezon 10 karşılaşmada forma giydi, 2 kez fileleri havalandırdı ve 5 gol pası verdi. Performansı, kulüpteki konumunu sağlamlaştıran en önemli etken oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında oyuna sonradan dahil olup iki asist yapması ise büyük yankı uyandırmış, turnuvanın resmi hesabı da bu performansı paylaşmıştı.