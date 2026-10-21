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Arda Güler'in Yeni Maaşı Ortaya Çıktı: Real Madrid Mevcut Maaşının 2 Katını Vererek İmzayı Attıracak

Arda Güler'in Yeni Maaşı Ortaya Çıktı: Real Madrid Mevcut Maaşının 2 Katını Vererek İmzayı Attıracak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 14:47
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in yeni sözleşmesine dair maaş detayları ortaya çıktı. Sky Sports'un haberine göre henüz resmi bir imza atılmadı ancak İspanyol devi, 2029'da bitecek sözleşmeyi 2031'e uzatırken 21 yaşındaki yıldızın maaşını ikiye katlamaya hazırlanıyor. Bonuslarla birlikte yıllık net 5 milyon euro'yu aşacak rakam için gelecek hafta yeni bir toplantı yapılacak. Bu sezon 10 maçta 2 gol ve 5 asistle oynayan Arda'nın adı, PSG ve Premier Lig ekipleriyle de anılıyordu.

Kaynak: Sabah

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Real Madrid'in Arda Güler ile el sıkıştığı öne sürülmüştü ancak Sky Sports'a göre ortada henüz resmi bir anlaşma yok.

Real Madrid'in Arda Güler ile el sıkıştığı öne sürülmüştü ancak Sky Sports'a göre ortada henüz resmi bir anlaşma yok.

Geçtiğimiz haftalarda İspanyol devinin genç yıldızla yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürülmüştü. Sky Sports'un son haberi ise tabloyu biraz değiştirdi: Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.

Süreç yine de olumlu ilerliyor. Haberde hem Real Madrid'in hem de Arda Güler cephesinin kontratı uzatmak istediği ifade edildi. Anlaşmayı tamamlamak adına gelecek hafta bir toplantı daha yapılacak ve masada kalan bazı detaylar çözülecek.

Yeni sözleşmeyle Arda'nın maaşı ikiye katlanacak ve bonuslarla birlikte net 5 milyon euro'yu geçecek.

Yeni sözleşmeyle Arda'nın maaşı ikiye katlanacak ve bonuslarla birlikte net 5 milyon euro'yu geçecek.

Maaş kalemi, haberin en dikkat çeken kısmı. Sky Sports'a göre Real Madrid, Arda'nın mevcut maaşını ikiye katlayacak. Bonuslarla birlikte ortaya çıkan rakamın net 5 milyon euro'yu aşacağı belirtildi.

Artış, genç oyuncunun kulüp içindeki yükselen konumunun da somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Arda, 2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana ilk kez sözleşme masasına oturuyor.

Real Madrid yönetimi, 2029'da bitecek sözleşmeyi iki yıl uzatarak Arda'yı 2031 yazına kadar bağlamayı planlıyor.

Real Madrid yönetimi, 2029'da bitecek sözleşmeyi iki yıl uzatarak Arda'yı 2031 yazına kadar bağlamayı planlıyor.

Real Madrid, Arda Güler'in 2029 yılında sona erecek sözleşmesini 2031'e kadar uzatmayı planlıyor. Yani genç futbolcu, Madrid'e iki yıl daha bağlanacak.

21 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım formasıyla da 36 maçta 7 gol attı. Milli takımın kilit isimlerinden biri olan Arda'nın uzun vadeli bir kontratla Madrid'de kalması, hem kulüp hem de Türk futbolu açısından yakından izleniyor.

Bu sezon 10 maçta 2 gol ve 5 gol pasıyla oynayan Arda, Roma karşısında yedekten girip 2 asist yaparak maçın gidişatını değiştirmişti.

Bu sezon 10 maçta 2 gol ve 5 gol pasıyla oynayan Arda, Roma karşısında yedekten girip 2 asist yaparak maçın gidişatını değiştirmişti.

Sağ kanat, on numara ve orta saha gibi farklı rollerde görev yapan Arda, bu sezon 10 karşılaşmada forma giydi, 2 kez fileleri havalandırdı ve 5 gol pası verdi. Performansı, kulüpteki konumunu sağlamlaştıran en önemli etken oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında oyuna sonradan dahil olup iki asist yapması ise büyük yankı uyandırmış, turnuvanın resmi hesabı da bu performansı paylaşmıştı.

Sevilla'ya ceza sahası dışından attığı golle konuşulan Arda'nın adı, PSG ve Premier Lig ekipleriyle de anılıyordu.

Sevilla'ya ceza sahası dışından attığı golle konuşulan Arda'nın adı, PSG ve Premier Lig ekipleriyle de anılıyordu.

Arda, Sevilla karşısında ceza sahası dışından attığı golle haftanın konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren oyuncunun adı, transfer dedikodularında da sık sık geçiyordu.

Sky Sports'un haberinde, Arda'nın PSG'nin yanı sıra İngiltere Premier Lig ekipleriyle de anıldığı hatırlatıldı. Yeni sözleşmeyle bu söylentilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Real Madrid, Arda'dan önce Jude Bellingham ile de 5 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmıştı.

Real Madrid, Arda'dan önce Jude Bellingham ile de 5 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmıştı.

Real Madrid'in sözleşme masasındaki ilk hamlesi Arda olmadı. Kulüp, yıldız orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile de 5 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmıştı.

Böylece Madrid yönetiminin genç yıldızlarını uzun vadeli kontratlarla elinde tutma politikası, Arda'nın görüşmeleriyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Transfermarkt'ta 100 milyon euro değere ulaşan Arda, Türk futbol tarihinin en pahalı ismi olmayı başardı.

Transfermarkt'ta 100 milyon euro değere ulaşan Arda, Türk futbol tarihinin en pahalı ismi olmayı başardı.

Transfermarkt değeri 100 milyon euro'ya ulaşan Arda, 2023 yazında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro'ya ulaşan bonuslar karşılığında Real Madrid'e geçmişti. Aradan geçen sürede hem değeri hem de maaşı katlanarak arttı.

Gelecek hafta yapılacak toplantının ardından imzanın atılması bekleniyor. İşte Arda'nın Madrid'deki sözleşme sürecine dair önceki gelişmeler:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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