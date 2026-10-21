Arda Güler'in Yeni Maaşı Ortaya Çıktı: Real Madrid Mevcut Maaşının 2 Katını Vererek İmzayı Attıracak
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in yeni sözleşmesine dair maaş detayları ortaya çıktı. Sky Sports'un haberine göre henüz resmi bir imza atılmadı ancak İspanyol devi, 2029'da bitecek sözleşmeyi 2031'e uzatırken 21 yaşındaki yıldızın maaşını ikiye katlamaya hazırlanıyor. Bonuslarla birlikte yıllık net 5 milyon euro'yu aşacak rakam için gelecek hafta yeni bir toplantı yapılacak. Bu sezon 10 maçta 2 gol ve 5 asistle oynayan Arda'nın adı, PSG ve Premier Lig ekipleriyle de anılıyordu.
Kaynak: Sabah
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Real Madrid'in Arda Güler ile el sıkıştığı öne sürülmüştü ancak Sky Sports'a göre ortada henüz resmi bir anlaşma yok.
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Yeni sözleşmeyle Arda'nın maaşı ikiye katlanacak ve bonuslarla birlikte net 5 milyon euro'yu geçecek.
Real Madrid yönetimi, 2029'da bitecek sözleşmeyi iki yıl uzatarak Arda'yı 2031 yazına kadar bağlamayı planlıyor.
Bu sezon 10 maçta 2 gol ve 5 gol pasıyla oynayan Arda, Roma karşısında yedekten girip 2 asist yaparak maçın gidişatını değiştirmişti.
Sevilla'ya ceza sahası dışından attığı golle konuşulan Arda'nın adı, PSG ve Premier Lig ekipleriyle de anılıyordu.
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Real Madrid, Arda'dan önce Jude Bellingham ile de 5 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmıştı.
Transfermarkt'ta 100 milyon euro değere ulaşan Arda, Türk futbol tarihinin en pahalı ismi olmayı başardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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