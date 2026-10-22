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Real Madrid Hesabı Arda Güler'e "Seni Seviyorum" Dedi Milli Oyuncu Karşılık Verdi

Real Madrid Hesabı Arda Güler'e "Seni Seviyorum" Dedi Milli Oyuncu Karşılık Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 10:51
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Real Madrid'in resmi X hesabı, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yendikleri gece Arda Güler için alışılmışın dışında bir paylaşım yaptı. Kulüp, hesabı yöneten ekibin patronundan daha fazla yazılı paylaşım yapması istendiğini şakayla anlatıp ardından tek cümleyle seslendi: 'Arda, seni seviyorum!' Arda Güler de gecikmeden aynı dilde karşılık verdi. Son üç maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı veren Leipzig'i de boş geçmedi. Mesaj kısa sürede hem İspanyol hem Türk futbol gündeminde yer buldu.

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Real Madrid "Patronum Daha Fazla Yazılı Paylaşım İstedi" Diyerek Arda'ya Seslendi

Real Madrid "Patronum Daha Fazla Yazılı Paylaşım İstedi" Diyerek Arda'ya Seslendi
twitter.com

Real Madrid'in paylaşımı İspanyolca yazıldı: 'Patronum daha fazla yazılı paylaşım yapmamı istedi, o yüzden... Arda, seni seviyorum!' 

Şakanın bir yanında hesabı yöneten ekibin şefi, öbür yanında ise kulübün gecenin adamı seçtiği Arda vardı.

Arda Güler paylaşımın altına uzun bir açıklama yazmadı. Kulübün sade diline uyup 'Ben de seni seviyorum' diye karşılık verdi.

Arda Güler Leipzig Karşısında Gol Attı, Real Madrid 4-1 Kazandı

Arda Güler Leipzig Karşısında Gol Attı, Real Madrid 4-1 Kazandı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında evinde RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Madrid'in gollerini Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé ve Yan Diomande attı. Arda, ikinci yarının başında skoru 2-0 yapan golü attı ve maçın ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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