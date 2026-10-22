Real Madrid Hesabı Arda Güler'e "Seni Seviyorum" Dedi Milli Oyuncu Karşılık Verdi
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Real Madrid'in resmi X hesabı, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 yendikleri gece Arda Güler için alışılmışın dışında bir paylaşım yaptı. Kulüp, hesabı yöneten ekibin patronundan daha fazla yazılı paylaşım yapması istendiğini şakayla anlatıp ardından tek cümleyle seslendi: 'Arda, seni seviyorum!' Arda Güler de gecikmeden aynı dilde karşılık verdi. Son üç maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı veren Leipzig'i de boş geçmedi. Mesaj kısa sürede hem İspanyol hem Türk futbol gündeminde yer buldu.
Real Madrid "Patronum Daha Fazla Yazılı Paylaşım İstedi" Diyerek Arda'ya Seslendi
Arda Güler Leipzig Karşısında Gol Attı, Real Madrid 4-1 Kazandı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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