Prof. Dr. Doğan Yaşar Mega El Nino'nun 2037'ye Kadar Sürebileceğini Söyledi
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İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar canlı yayında dünyanın içinde bulunduğu güçlü El Nino dönemini 'Mega El Nino' olarak niteledi. Yaşar benzer bir olayın en son 1877'de, yani 149 yıl önce yaşandığını söyledi. Ona göre deniz yüzeyindeki ısınma atmosferdeki nemi ve yağış miktarını artırıyor. Yağışlı havanın kasım ve aralık aylarında da sürebileceğini belirten Yaşar, etkilerin 2036-2037'ye kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.
Son benzeri 1877'de yaşandı.
Tek gün üç aylık ortalamayı aştı.
Etki 2037'ye kadar sürebilir.
Hasarın nedeni yapılaşma.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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