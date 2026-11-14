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Prof. Dr. Doğan Yaşar Mega El Nino'nun 2037'ye Kadar Sürebileceğini Söyledi

Prof. Dr. Doğan Yaşar Mega El Nino'nun 2037'ye Kadar Sürebileceğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 18:20
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İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar canlı yayında dünyanın içinde bulunduğu güçlü El Nino dönemini 'Mega El Nino' olarak niteledi. Yaşar benzer bir olayın en son 1877'de, yani 149 yıl önce yaşandığını söyledi. Ona göre deniz yüzeyindeki ısınma atmosferdeki nemi ve yağış miktarını artırıyor. Yağışlı havanın kasım ve aralık aylarında da sürebileceğini belirten Yaşar, etkilerin 2036-2037'ye kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.

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Son benzeri 1877'de yaşandı.

Son benzeri 1877'de yaşandı.

Yaşar canlı yayında dünyanın şu sıralar güçlü bir El Nino yaşadığını anlattı. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi atmosferdeki nem oranını artırıyor ve bu da daha yoğun yağışlara yol açıyor. Yaşar, 2025 yılında 2026'nın yağışlı geçeceğini ve sel olaylarının görüleceğini öngördüğünü hatırlattı.

Tek gün üç aylık ortalamayı aştı.

Tek gün üç aylık ortalamayı aştı.

İstanbul'da ekim ile aralık arasındaki dönemin ortalama yağışı metrekareye yaklaşık 244 kilogram. Yakın zamanda yaşanan tek bir günde ise metrekareye yaklaşık 272 kilogram yağış düştü. Yaşar yağışlı havanın kasım ve aralık aylarında da sürebileceği uyarısını yineledi.

Etki 2037'ye kadar sürebilir.

Etki 2037'ye kadar sürebilir.

İklim bilimciye göre bu süreç bir iki yılda bitmeyecek. Yaşar en az yedi sekiz yıl boyunca, yani 2036-2037'ye kadar yağışların normaller seviyesinde ya da üzerinde seyredeceğini öngörüyor.

Hasarın nedeni yapılaşma.

Hasarın nedeni yapılaşma.

Sel hasarının bir bölümünü dere yataklarına yapılan yapılara ve plansız kentleşmeye bağlayan Yaşar, Konya'daki obruklara, Göller Bölgesi'ndeki su sorununa ve Marmara'daki müsilaja da değindi. Su tasarrufunun ve doğru tarım politikalarının önemini vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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