Altın Fiyatları Rekor Üstüne Rekor Kırıyor: Asgari Ücret ile 1 Cumhuriyet Altını Alınamıyor!
Altın Fiyatları Rekor Üstüne Rekor Kırıyor: Asgari Ücret ile 1 Cumhuriyet Altını Alınamıyor!
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ile ilgili açıklamaları sonrasında altın fiyatları da rekor kırmaya başladı. Gram altın, 2025’in ilk gününden bu yana 408 lira artarak yatırımcısına yüzde 12,83 değer kazandırdı. Cumhuriyet altını ile ilgili ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 2003’te uygulanan asgari ücretle toplam 2.5 tane Cumhuriyet altını alınabilirken, bugün ise 22 bin 380 liraya yükselen Cumhuriyet altınını almak için bir asgari ücret yetmez oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın uygulamaya başlayacağı yeni gümrük tarifileri nedeniyle yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak gözüken altına talep arttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025’in ilk gününde 2 bin 994 lira olan gram altın, 408 lira artarak 3 bin 402 liraya yükseldi.
Cumhuriyet altını ise 22 bin 380 liraya kadar yükseldi. 22 bin 100 lira maaş alan asgari ücretli, 1 aylık çalışması karşısında bir Cumhuriyet altını alamaz hale geldi.
2003’te uygulanan asgari ücret ile 2.5 tane Cumhuriyet altını alınabiliyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın