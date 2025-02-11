Altın Fiyatları Rekor Üstüne Rekor Kırıyor: Asgari Ücret ile 1 Cumhuriyet Altını Alınamıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ile ilgili açıklamaları sonrasında altın fiyatları da rekor kırmaya başladı. Gram altın, 2025’in ilk gününden bu yana 408 lira artarak yatırımcısına yüzde 12,83 değer kazandırdı. Cumhuriyet altını ile ilgili ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 2003’te uygulanan asgari ücretle toplam 2.5 tane Cumhuriyet altını alınabilirken, bugün ise 22 bin 380 liraya yükselen Cumhuriyet altınını almak için bir asgari ücret yetmez oldu.