Türkiye’nin En Pahalı 15 Mahallesi: Uygun Fiyatlı Kiralık Daire Arayanların Uzak Durması Gereken Yerler
Türkiye’nin En Pahalı 15 Mahallesi: Uygun Fiyatlı Kiralık Daire Arayanların Uzak Durması Gereken Yerler
Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken bu pahalılığın başında kira fiyatları geliyor. Kira fiyatları son yıllarda uçuşa geçerken uygun fiyatlı ve yeni bir daire bulmak neredeyse imkansız.
TGRT Haber’den Murat Makas’ın haberine göre Türkiye’nin ev kiralarıyla en pahalı mahalleleri belli oldu. İşte uygun fiyatlı kiralık daire arayanların uzak durması gereken yerler.
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"Kira fiyatları arttı" demek artık çok hafif bir tabir kalıyor. "Arttı" yerine "Uçuşa geçti" desek bile bu pahalılığı tam karşılamayacak.
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İstanbul’da kira fiyatları 2025’te yüzde 45 artış gösterdi. Megakentin bazı semtlerindeki kira fiyatları ise “Multimilyonerler mi yaşıyor?” dedirtiyor.
1. Bebek - 75.500 TL
2. Nisbetiye (Beşiktaş) - 69.000 TL
3. Ömerli (Çekmeköy) - 67.900 TL
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4. Sırapınar (Çekmeköy) - 67.600 TL
5. Caddebostan (Kadıköy) - 67.000 TL
6. Uskumruköy (Sarıyer) - 64.900 TL
7. Şahkulu (Beyoğlu) - 64.500 TL
8. Kuruçeşme (Beşiktaş) - 64.300 TL
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9. Etiler (Beşiktaş) - 64.100 TL
10. Ayazağa (Sarıyer) - 63.200 TL
11. Fenerbahçe (Kadıköy) - 62.600 TL
12. Levent (Beşiktaş) - 62.000 TL
13. Arnavutköy (Beşiktaş) - 62.000 TL
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14. Suadiye (Kadıköy) - 61.200 TL
15. Vişnezade (Beşiktaş) - 60.500 TL
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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