onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin En Pahalı 15 Mahallesi: Uygun Fiyatlı Kiralık Daire Arayanların Uzak Durması Gereken Yerler

Türkiye’nin En Pahalı 15 Mahallesi: Uygun Fiyatlı Kiralık Daire Arayanların Uzak Durması Gereken Yerler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.02.2025 - 18:40

Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken bu pahalılığın başında kira fiyatları geliyor. Kira fiyatları son yıllarda uçuşa geçerken uygun fiyatlı ve yeni bir daire bulmak neredeyse imkansız. 

TGRT Haber’den Murat Makas’ın haberine göre Türkiye’nin ev kiralarıyla en pahalı mahalleleri belli oldu. İşte uygun fiyatlı kiralık daire arayanların uzak durması gereken yerler.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kira fiyatları arttı" demek artık çok hafif bir tabir kalıyor. "Arttı" yerine "Uçuşa geçti" desek bile bu pahalılığı tam karşılamayacak.

"Kira fiyatları arttı" demek artık çok hafif bir tabir kalıyor. "Arttı" yerine "Uçuşa geçti" desek bile bu pahalılığı tam karşılamayacak.

Eskiden İstanbul, kira fiyatları ve ev fiyatlarıyla pahalı bir kent olarak bilinirdi. Ancak, pahalılık tüm şehirlere yayıldı. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar, fahiş kira fiyatlarına isyan ediyor.

İstanbul’da kira fiyatları 2025’te yüzde 45 artış gösterdi. Megakentin bazı semtlerindeki kira fiyatları ise “Multimilyonerler mi yaşıyor?” dedirtiyor.

İstanbul’da kira fiyatları 2025’te yüzde 45 artış gösterdi. Megakentin bazı semtlerindeki kira fiyatları ise “Multimilyonerler mi yaşıyor?” dedirtiyor.

TGRT Haber’de Murat Makas’ın haberine göre Türkiye’nin en pahalı mahalleleri belli oldu. İşte uygun fiyatlı kiralık daire arayanların uzak durması gereken yerler 👇

1. Bebek - 75.500 TL

1. Bebek - 75.500 TL

2. Nisbetiye (Beşiktaş) - 69.000 TL

2. Nisbetiye (Beşiktaş) - 69.000 TL

3. Ömerli (Çekmeköy) - 67.900 TL

3. Ömerli (Çekmeköy) - 67.900 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4. Sırapınar (Çekmeköy) - 67.600 TL

4. Sırapınar (Çekmeköy) - 67.600 TL

5. Caddebostan (Kadıköy) - 67.000 TL

5. Caddebostan (Kadıköy) - 67.000 TL

6. Uskumruköy (Sarıyer) - 64.900 TL

6. Uskumruköy (Sarıyer) - 64.900 TL

7. Şahkulu (Beyoğlu) - 64.500 TL

7. Şahkulu (Beyoğlu) - 64.500 TL

8. Kuruçeşme (Beşiktaş) - 64.300 TL

8. Kuruçeşme (Beşiktaş) - 64.300 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

9. Etiler (Beşiktaş) - 64.100 TL

9. Etiler (Beşiktaş) - 64.100 TL

10. Ayazağa (Sarıyer) - 63.200 TL

10. Ayazağa (Sarıyer) - 63.200 TL

11. Fenerbahçe (Kadıköy) - 62.600 TL

11. Fenerbahçe (Kadıköy) - 62.600 TL

12. Levent (Beşiktaş) - 62.000 TL

12. Levent (Beşiktaş) - 62.000 TL

13. Arnavutköy (Beşiktaş) - 62.000 TL

13. Arnavutköy (Beşiktaş) - 62.000 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

14. Suadiye (Kadıköy) - 61.200 TL

14. Suadiye (Kadıköy) - 61.200 TL

15. Vişnezade (Beşiktaş) - 60.500 TL

15. Vişnezade (Beşiktaş) - 60.500 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın