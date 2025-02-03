Enflasyon Verilerinin Ardından Şubat Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu

Şubat ayı ile birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira artış oranının ne olacağını merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle ev sahibi ve kiracının bu merakı giderilmiş oldu.

TÜİK, Ocak ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 5.03 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 oldu. 12 aylık TÜFE verisi ortalamaya göre yüzde 56.35 oldu.

Böylece, Şubat ayı kira zam oranı yüzde 56.35 olarak hesaplandı.