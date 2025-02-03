Enflasyon Verilerinin Ardından Şubat Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu
Enflasyon Verilerinin Ardından Şubat Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu
Şubat ayı ile birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira artış oranının ne olacağını merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle ev sahibi ve kiracının bu merakı giderilmiş oldu.
TÜİK, Ocak ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 5.03 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 oldu. 12 aylık TÜFE verisi ortalamaya göre yüzde 56.35 oldu.
Böylece, Şubat ayı kira zam oranı yüzde 56.35 olarak hesaplandı.
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TÜİK, 2025’in ilk enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5.03; yıllık yüzde 42.12 olurken on iki aylık TÜFE verisi yüzde 56.35 olarak hesaplandı.
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Şubat Ayı Kira Zam Oranı Ne Kadar Oldu?
Fahiş kira zammının önüne geçmek için hükümet son iki yıldır kirada zam oranını yüzde 25 olarak uygulama kararı almıştı. Temmuz 2024 itibarıyla bu uygulamaya son verildi. Artık TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulanacak.
Kira Zam Oranı Nasıl Hesaplanır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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