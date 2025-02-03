TÜİK 2025’in İlk Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 42.12 Oldu
TÜİK 2025’in İlk Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 42.12 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,03 olarak açıklanırken yıllık yüzde 42.12 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 81.01 olarak paylaştı.
TÜİK ve ENAG verileri arasındaki uçurum dikkat çekti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık yüzde 42.12 oalrak açıklandı.
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En az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.
TÜİK: %42.12 / ENAG: %81.01
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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