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TÜİK 2025’in İlk Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 42.12 Oldu

TÜİK 2025’in İlk Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 42.12 Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,03 olarak açıklanırken yıllık yüzde 42.12 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 81.01 olarak paylaştı. 

TÜİK ve ENAG verileri arasındaki uçurum dikkat çekti. 

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık yüzde 42.12 oalrak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık yüzde 42.12 oalrak açıklandı.

En az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

En az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

TÜİK: %42.12 / ENAG: %81.01

TÜİK: %42.12 / ENAG: %81.01

TÜİK VE ENAG’ın açıkladığı veriler arasındaki uçurum dikkat çekti. 

TÜİK aylık bazda yüzde 5.03 olarak açıklarken Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aylık yüzde 8.22 olarak paylaştı. ENAG’ın verilerine göre ise enflasyon yıllık bazda yüzde 81.01 oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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c.ysfalbs

geçen aydan beri aylık yüzde 4 artış var yani aaaa ne tesadüf maaş zammı dönemiydi bak sennnn 😂 olum sizin yatacak yeriniz yok bunca insanın bedduası ile har... Devamını Gör

Kerem Senol

ohaa yok artık 1 ayda dört artmış.Yahu Aralık,Kasım ayı toplamı bile bu kadar artmadı.acaba neden..Allah sizi tez zamanda yanınıza alsın ne diyeyim ki şimdi.

SAYGIN ADAM

Insanlarin ekmegiyle oynayan TUIK devran döndügünde bu TUIK icindeki Ak partili iblislerin Emeklilikleri Meclis karariyla yakin..Insallah hepsi birer birer y... Devamını Gör