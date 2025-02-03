TÜİK 2025’in İlk Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 42.12 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,03 olarak açıklanırken yıllık yüzde 42.12 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 81.01 olarak paylaştı.

TÜİK ve ENAG verileri arasındaki uçurum dikkat çekti.