Ev Sahibi Kiracı Davasında Dikkat Çeken Karar: Maaş Zammı Kira Zammını Belirleyecek

Ev sahipleri ve kiracılar mahkeme salonlarını doldururken davalarda yaşanan artış nedeniyle geçen sene 1 Eylül'de arabulucu uygulaması yürürlüğe konuldu. Milyonlarca anlaşmazlık dosyası arabulucuya giderken davalarda dikkat çeken kararlar da gelmeye devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre bir davada kiraya kiracının maaş zammına göre zam yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Milliyet