Ev Sahibi Kiracı Davasında Dikkat Çeken Karar: Maaş Zammı Kira Zammını Belirleyecek
Ev Sahibi Kiracı Davasında Dikkat Çeken Karar: Maaş Zammı Kira Zammını Belirleyecek
30.09.2024 - 13:58
Ev sahipleri ve kiracılar mahkeme salonlarını doldururken davalarda yaşanan artış nedeniyle geçen sene 1 Eylül'de arabulucu uygulaması yürürlüğe konuldu. Milyonlarca anlaşmazlık dosyası arabulucuya giderken davalarda dikkat çeken kararlar da gelmeye devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre bir davada kiraya kiracının maaş zammına göre zam yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: Milliyet
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Ekonomik kriz, artan hayat pahalılığının derinden etkilediği bir sektörde emlak sektördü oldu. Kira zamları vatandaşların belini bükerken fahiş fiyatın önüne geçilmesi için 1 Eylül 2023 itibarıyla arabuluculuk yöntemi yürürlüğe konuldu.
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Arabulucuya tam 6 milyon 223 bin dosya gitti. Bu dosyaların 4 milyon 72’si anlaşma ile sonuçlandı.
Bir ev sahibi-kiracı davasında dikkat çeken karar çıktı. Milliyet’in özel haberine göre bir davada kira zammının maaş zammıyla belirlenmesine karar verildi.
Olay lüks havuzlu, spor tesisli modern bir sitede bulunan dairede yaşandı. Aylık 8 bin TL kirası olan sitede rayiç kiralar 25 bin 30 bin TL civarındaydı.
Kiracı işinde ve çocuklarının eğitiminden dolayı 2 yıl daha aynı sitede oturmak istedi. Davalık olan kiracı ve ev sahibi çareyi arabulucuya gitmekte buldu.
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Anlaşmada kiracının maaşına göre kirada zam yapılması öngörüldü. Kiraya 2025 Mart ayında yüzde 20’den az olmamakla birlikte maaşa göre tam uyumlu ek artış yapılacak.
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